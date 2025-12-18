Esercito: valori condivisi con gli studenti di Caserta

Giornata dedicata agli studenti delle scuole del territorio tra valori e prospettive professionali

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta questa mattina, nell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Mattei di Caserta, la cerimonia solenne dell’alzabandiera che ha visto protagonisti il personale militare della Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’, gli studenti e i docenti, alla presenza del Dirigente scolastico dell’Istituto, il professore Roberto Papa e del Tenente Colonnello Domenico Di Palo, in rappresentanza della Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’.

Sulle note dell’inno nazionale, eseguito dalla fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri, due militari hanno issato il tricolore, punto di riferimento e un invito a credere fermamente nelle istituzioni, nella famiglia, nella scuola e nell’istruzione, pilastri fondamentali su cui si fonda la società e di cui l’Esercito è portatore.

Per l’occasione è stato allestito un infopoint con personale qualificato, che ha mostrato ai giovani, le opportunità professionali nell’Esercito e ha indicato i percorsi concorsuali per accedervi.

Particolarmente emozionante è stato il momento in cui il Sergente Maggiore del Ruolo d’Onore Pasquale Mele, del Comando Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’, ha raccontato le proprie esperienze operative maturate tanto in Patria che all’estero, suscitando interesse e ammirazione nei giovani presenti.

La sinergia tra le istituzioni scolastiche locali e la Brigata ‘Garibaldi’ è solida e costante, come attestano i risultati eccellenti ottenuti grazie ai progetti sviluppati nell’ambito dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro, FSL.

In particolare, gli studenti dell’Istituto ‘Mattei’ hanno partecipato attivamente alle iniziative promosse dalla Brigata ‘Garibaldi’ durante la XXII edizione della Flik-Flok, occupandosi della sfilata di abiti nel corso delle tre giornate dell’evento e della redazione della guida ufficiale a conclusione dello stesso.