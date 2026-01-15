Esercito: cambio al Raggruppamento ‘Campania’

L’8° Reggimento artiglieria terrestre ‘Pasubio’ cede il comando del Raggruppamento ‘Campania’ al Reggimento ‘Cavalleggeri Guide’, 19°

Riceviamo e pubblichiamo da COMTER Sud.

Presso la Caserma ‘Diaz’ di Napoli, alla presenza del Comandante del Comando Territoriale Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, si è svolto il passaggio di consegne del Raggruppamento ‘Campania’, nell’ambito dell’Operazione ‘Strade Sicure’, tra il Colonnello Lorenzo Maria Cremascoli, Comandante dell’8° reggimento artiglieria terrestre ‘Pasubio’ e il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, Comandante del reggimento ‘Cavalleggeri Guide’, 19°, entrambi appartenenti alla Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’.

Negli ultimi sette mesi, i circa 950 uomini e donne del Raggruppamento ‘Campania’ hanno contribuito alla sicurezza del territorio attraverso svariati pattugliamenti, un’azione costante di controllo dei siti sensibili della regione e numerosi interventi in concorso alle Forze dell’Ordine.

Di rilievo anche i risultati raggiunti nella ‘Terra dei Fuochi’ dove, grazie all’ausilio di personale specializzato e all’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, APRM, l’Esercito ha contribuito alla lotta ai reati ambientali, contrastando lo sversamento illecito di rifiuti e lavorando attivamente per la prevenzione dei roghi.

Il Raggruppamento ‘Campania’ opera nella città metropolitana di Napoli, a Salerno e in provincia di Caserta, garantendo la sicurezza di siti istituzionali, luoghi d’arte e strutture strategiche, supportando le Forze dell’Ordine nel contrasto ai fenomeni di micro-criminalità e alla tutela dell’ambiente, per la salvaguardia del bene comune e del cittadino.