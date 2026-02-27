Esercito: cambio al comando della ‘Garibaldi’ di Caserta

Il Generale di Brigata Daniele Cesaro cede il comando al parigrado Francesco Ferrara

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del COMFOTER.

Si è svolta nella mattinata odierna presso la Caserma ‘Ferrari – Orsi’ di Caserta, sede della Brigata bersaglieri ‘Garibaldi’, la cerimonia di avvicendamento al comando della ‘Garibaldi’ tra il Generale di Brigata Daniele Cesaro, cedente, e il parigrado Francesco Ferrara, subentrante.

Al cambio di vertice ha preso parte il Vice Comandante per le Forze da Combattimento, Generale di Corpo d’Armata Francesco Bruno, oltre a molte autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il Generale di Brigata Daniele Cesaro lascia il comando dell’unità dopo oltre un anno di intense attività addestrative ed operative. La ‘Garibaldi’, sotto la sua guida, è stata impiegata sul territorio nazionale nell’ambito del Raggruppamento ‘Lazio – Umbria – Abruzzo – Marche’ per l’Operazione Strade Sicure che ha garantito la sicurezza di circa 120 siti sensibili presenti nelle quattro regioni: stazioni ferroviarie, aeroporti, siti diplomatici, tribunali, luoghi di culto, siti UNESCO e monumenti di interesse storico della Capitale.

Inoltre, ha contribuito attivamente a garantire la cornice di sicurezza al Giubileo dei Giovani, tenutosi nella spianata di Tor Vergata a Roma, rafforzando i presidi nelle stazioni ferroviarie e al Circo Massimo dove si è registrato l’afflusso di oltre un milione di persone, tra turisti e pellegrini.

Il Generale di Brigata Cesaro, nel corso del suo intervento di saluto, ha sottolineato:

Oggi lascio il delicato, entusiasmante ed avvincente incarico di Comandante che, ai vari livelli, rappresenta l’essenza dell’essere soldato. Agli uomini e alle donne della Brigata un grazie sincero per quanto fatto con grandissima professionalità, perizia, tenacia, passione, riuscendo a superare tutti gli ostacoli e difficoltà. In ultimo voglio ringraziare i miei Comandanti e, in particolare, la mia famiglia che mi ha sempre accompagnato, sostenuto e consentito di essere qui oggi in questa veste.

Il Generale di Brigata Ferrara, proveniente dai ranghi della ‘Garibaldi’ dove in ultimo ha servito come Capo dello Stato Maggiore, nel suo discorso di insediamento si è dichiarato orgoglioso di assumere il comando della Grande Unità da Combattimento, consapevole dell’estrema delicatezza dell’incarico e pronto a rispondere alle sfide future.

Infine, il Generale di Corpo d’Armata Bruno, nel suo intervento, si è rivolto a tutto il personale della ‘Garibaldi’ esprimendo grande soddisfazione per l’elevato livello di professionalità raggiunto nei molteplici impegni operativi e addestrativi.

Inoltre, ha espresso al Generale Cesaro il proprio ringraziamento per la leadership e il carisma con cui ha guidato la ‘Garibaldi’ e al Generale Ferrara ha fatto i migliori auspici per il prestigioso e impegnativo incarico che si appresta a ricoprire.