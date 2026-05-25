Esercito, alzabandiera con gli studenti

Giornata dedicata agli studenti delle scuole del territorio tra valori e prospettive professionali

Riceviamo e pubblichiamo.

Ieri mattina, nello stadio comunale di San Cipriano d’Aversa (CE), i militari della Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’ e circa 400 tra studenti e docenti del Liceo Scientifico ‘E. G. Segre’ e dell’Istituto Comprensivo ‘Mattia De Mare’ hanno svolto insieme la cerimonia dell’alzabandiera alla presenza del Sindaco di San Cipriano d’Aversa, Dottor Vincenzo Caterino, e della Dirigente scolastica del ‘Segre’, dottoressa Rosa Lastoria.

Sulle note dell’inno nazionale, eseguito dalla fanfara dell’8° Reggimento bersaglieri, un militare e uno studente hanno issato il tricolore, simbolo dei valori condivisi dall’Esercito e dalle Istituzioni scolastiche.

A seguire, nell’aula magna dell’Istituto ‘Segre’, si è tenuta una conferenza durante la quale i giovani studenti hanno avuto la possibilità di conoscere i valori che sono alla base della scelta di servire il Paese e di rivolgere ai militari dell’infoteam domande sui percorsi concorsuali e sulle opportunità formative e professionali che l’Esercito offre.