Esame derby per Cesport Italia: gialloblù fanno visita all’Acquachiara

Il 22 febbraio penultima giornata per il campionato di serie A2 di pallanuoto

Sabato 22 febbraio penultima giornata per il campionato di serie A2 di pallanuoto: la Cesport Italia farà visita ai cugini dell’Acquachiara nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere (CE) per la stracittadina napoletana del girone sud.

Squadre che viaggiano con obiettivi decisamente diversi, l’Acquachiara da una parte a meno tre da Catania e Anzio, Cesport dall’altra in piena a zona play più con un punto in più del Tuscolano.

Biancazzurri favoriti sulla carta ma la Cesport venderà cara la pelle sperando di sfruttare la legge dei derby secondo cui non vale fare pronostici; Femiano e compagni vogliono riscattare la deludente sconfitta interna coi Muri Antichi, che è costata alla Cesport una brutta batosta in termini di classifica e di morale. Fondamentale contro l’Acquachiara sarà l’approccio alla gara per non far scappare gli avversari nel punteggio, per poi sperare di arrivare a giocarsi il tutto per tutto nella fase finale della partita.

Il penultimo posto in graduatoria dice tutto: è arrivato il momento di crescere per la Cesport, scendendo in acqua con l’intento di strappare un risultato positivo anche contro le prime della classe, e l’Acquachiara è una di queste.

La squadra di Occhiello, allo stesso modo, giocherà con il coltello tra i denti per tornare a fare punti dopo lo stop di Catania che è costata all’Acquachiara la leadership nel girone. Squadra solida ricca di individualità che possono fare la differenza in qualunque momento della partita, la formazione biancazzurra ha un rendimento perfetto a Santa Maria con quattro successi in altrettante gare, con l’avversario di turno costretto a cedere il passo anche in maniera piuttosto netta.

Tanti gli ex da una parte e dall’altra, sicuramente sarà un match ricco di emozioni.

L’incontro tra Acquachiara e Cesport Italia avrà inizio alle ore 17:00 e sarà diretto dai signori Alessandro Chimenti di Catania e Riccardo Carmignani di Messina, mentre il delegato FIN sarà Maurizio De Chiara di Napoli.