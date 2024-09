ERP a Calenzano (FI), Spinelli: ‘La Regione conferma collaborazione’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La vicinanza della Regione ai Comuni, nello specifico a quello di Calenzano, è nei fatti e di certo non verrà meno: la presenza nei territori e l’assistenza agli enti locali è la cifra istituzionale dell’attività della Toscana sul PNRR come pure, in generale, sulle politiche regionali.