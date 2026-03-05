Erosione costiera, 400 mila euro al Comune di Pomezia (RM)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 400mila euro per interventi urgenti di protezione del litorale nel Comune di Pomezia.

Nelle scorse settimane, su richiesta del Sindaco, per affrontare l’emergenza erosione a Torvajanica si era tenuto un tavolo tecnico in Regione nel quale l’Assessore Ghera aveva preso l’impegno ad intervenire.

L’Assessore Ghera:

Abbiamo presentato pochi mesi fa un Piano triennale di Difesa della Costa che prevede 90 milioni di euro di investimenti con l’obiettivo di dare risposte coordinate e organiche al problema dell’erosione.

Grazie ad un accordo con l’Università di Roma Tre è in corso lo studio dei fenomeni erosivi e vista l’emergenza segnalata a Torvajanica abbiamo approvato questo importante finanziamento per mettere in protezione la costa, dando supporto al Comune che si era già prontamente attivato.

L’obiettivo della Regione Lazio è costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambientale e sviluppo territoriale.