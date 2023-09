Eroica 2023, Giani: ‘Una filosofia di vita’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dal 1997 la Toscana accoglie gli amanti di un ciclismo d’epoca dal sapore magico che ogni primo weekend di ottobre si ritrovano a Gaiole in Chianti (SI) per l’evento più importante nel mondo delle ciclostoriche.

Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana affiancano Eroica negli eventi italiani ed esteri condividendo la visione del fondatore Giancarlo Brocci fatta di amore per il ciclismo eroico unitamente alla bellezza dei paesaggi, alla fatica dei percorsi ed alla salvaguardia delle strade bianche, autentico patrimonio regionale.

L’Eroica 2023 si terrà nel fine settimana, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Alla vigilia dell’evento un saluto a tutti i partecipanti e un ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo arriva anche dal Presidente Eugenio Giani.

L’Eroica è per molti l’evento, atteso tutto l’anno come momento di incontro, per ritrovare amici e volti noti, per vivere le emozioni e l’allegria del festival, per indugiare nei ristori, per godere la poesia della bicicletta su quei percorsi iconici che la regione regala.

L’Eroica è una filosofia di vita, un tuffo in un’altra epoca, nel ciclismo fatto di terra e sudore.

L’occasione per trascorrere una giornata in compagnia, circondati da paesaggi unici e per condividere veri e propri tesori enogastronomici.

Un enorme ringraziamento va a chi ha ideato tutto questo, in testa Giancarlo Brocci, e a tutti i suoi collaboratori e volontari che lo rendono possibile ogni anno.