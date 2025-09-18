Eredità quando conviene rifiutarla e cosa fare

È buona norma rinunciare all’eredità se non ci sono beni da avere in lascito, perché si ricevono soltanto i debiti ed è utile rammentare che il coniuge ha sempre diritto alla reversibilità anche se rinuncia e al diritto di abitazione, in base al quale l’IMU non va pagata dai figli eredi.

Nella mia carriera professionale ho visto molte persone rovinate perché non sono state attente a presentare la rinuncia all’redità.

Molti anni fa un’infermiera venne da me, lamentando il pignoramento del quinto dello stipendio per tasse del padre non pagate per circa due milioni euro. Le chiesi se il padre le avesse lasciato dei beni. Lei rispose, no. Allora, dissi io, perché non ha fatto la rinuncia all’eredità? Mi rispose non avevo nulla da ereditare: questo è il ragionamento che fanno tutti.

Orbene, se non c’è attivo si possono ereditare soltanto i debiti, a maggior ragione bisogna presentare la rinuncia all’eredità.

Il termine per rinunciare all’eredità è di tre mesi, se si è nel possesso dei beni ereditari, anche se non si è fatto un inventario, e dieci anni se non si è nel possesso dei beni ereditari, art.480 cc.. I

n caso di possesso dei beni, entro i tre mesi è necessario anche fare l’inventario dei beni e, entro i successivi 40 giorni, presentare la dichiarazione di rinuncia.

Quindi, se siete eredi e non c’è attivo, affrettatevi a presentare la rinuncia all’eredità nei termini su riportati, perché potreste ottenere solo debiti. In più, se non c’è attivo, ci sono dieci anni di tempo, ma fatelo subito per evitare problemi.

Se il rinunciante è il coniuge superstite del defunto, pur avendo rinunciato all’eredità, ha comunque diritto alla reversibilità, mantiene il diritto di abitazione e uso della casa familiare, ai sensi dell’’art. 540 c.c., ha diritto alle rendite derivanti da polizze vita stipulate dal de cuius quando era ancora vivo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 268/1987, ha chiarito che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché spettante anche in caso di rinunzia all’eredità e regolata da diverse e specifiche leggi previdenziali le quali, fra l’altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni.

Una particolare attenzione voglio evidenziarla sul diritto all’abitazione se il coniuge muore e l’immobile viene ereditato da moglie e figli; questi ultimi non devono pagare l’IMU, il diritto all’abitazione è come se fosse un usufrutto alla residenza principale della madre.

Un’ultima nota è necessaria farla sulle sanzioni; multe stradali e sanzioni tributarie non vanno pagate, perché non si trasmettono agli eredi.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative – multe auto e di altro genere – l’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Pertanto, se il de cujus ha debiti per sanzioni, queste si estinguono e non passano agli eredi.

La stessa cosa vale anche per le sanzioni tributarie relative all’art. 8. del d.lgs. 472/1997 Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 stabilisce che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Di conseguenza, prima di precipitarvi a pagare la cartelle all’Agenzia Entrate Riscossione fatevi sgravare le sanzioni e pagate soltanto l’imposta e gli interessi.