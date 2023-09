‘Eppure cantavamo…’ al Teatro Tor Bella Monaca

In scena il 16 settembre a Roma

Sabato 16 settembre, ore 21:00, presso il Teatro Tor Bella Monaca di Roma, nell’ambito della Rassegna UILT Lazio 2023 Le Pleiadi APS porta in scena ‘Eppure cantavamo…’ di Donatella Nicolosi e Luciana Tummino,

regia di Andrea Voltolina, con Donatella Nicolosi, Nicoletta Nicolosi, Michela Totino, Rosella Petrucci, Carlo Giordani, Cesira Lemucchi, Roberta Magistri, Patrizia Gori.

‘Eppure cantavamo…’ è un testo tratto dal libro La guerra attraverso i miei occhi di Luciana Tummino.

Questa pièce teatrale invita il pubblico ad aprire il vecchio quaderno di ricordi di una bambina che vede la storia del suo tempo, dagli anni 30 fino alla fine del secondo conflitto mondiale, attraverso i propri occhi.

Luciana ha infatti appena otto anni quando l’Italia entra in guerra e quel drammatico periodo storico si tramuterà in immagini indelebili nella sua mente.

Ma, come spesso accade nei bambini, anche la drammaticità delle vicende vissute si trasforma in emozioni e sensazioni che sminuiscono la pesantezza degli eventi stessi, trasformandoli, a volte, in episodi se non divertenti quantomeno farseschi.

La colonna sonora di questa proiezione di immagini e racconti è lo swing delle canzonette anni 30 e 40 che, nonostante il difficile momento, fanno cantare l’Italia grazie alla diffusione della Radio.

Così, attraverso i ricordi di una bambina dell’epoca e i primi ritmi americani approdati nel nostro Paese, possiamo permetterci di ripercorrere, con leggerezza fanciullesca, un periodo storico che ha profondamente cambiato lo stile di vita nel nostro stivale mediterraneo.

Acquista online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/eppure-cantavamo/214546

Info & Prenotazioni:

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino

Info 062010579 – 060608

promozione@teatrotorbellamonaca.it dalle 10:30 alle 19:30

www.teatrotorbellamonaca.it

Biglietti:

intero €12,00 – ridotto €10,00

giovani €8,00 – Gift card €80,00 10 ingressi