Epifania: Cavalieri di Santa Brigida nel segno del risveglio spirituale

L’Epifania, manifestazione di Gesù come figlio di Dio è un momento di rinascita e di speranza che riflette l’importanza della fede e del risveglio spirituale.

Con queste parole Padre Domenico Aiuto, parroco di Santa Brigida a Napoli, ha sintetizzato il valore cristiano del giorno della Befana, che ha visto la partecipazione dei cavalieri e delle dame dell’Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia con mantello e insegne, provenienti dalla Puglia, dal Piemonte e dalle varie province della Campania: Biagio Abbate, Luogotenente Generale, Ivan Rebernik, Responsabile Esteri, Giannangelo Marciano, Luogotenente d’Italia, Vincenzo Rascato, Cavaliere, Pierluigi Scarpa, Storico dell’Ordine, Gerardo Palmes, Preside della Campania, Raffale Preziuso, Gran Giudice dell’Ordine, Domenico Nicolò, Cavaliere.

Il Luogotenente Generale Biagio Abbate, dopo aver portato i saluti del Gran Maestro, Conte Federico Abbate de Castello Orleans, si è soffermato sull’attuale guerra tra Palestina ed Israele:

Nei momenti più difficili per l’umanità bisogna riscoprire la forza della preghiera affinché possano terminare i conflitti, con l’aiuto del Gesù Bambino che con l’Epifania si presenta in modo Divino, quale Messia fattosi uomo per il suo popolo.