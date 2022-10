Eolico in Mugello, sopralluogo dell’Assessore Monni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sopralluogo dell’Assessore all’ambiente Monia Monni al sito di Monte Giogo, in Mugello, dove presto inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo un parco eolico, composto da 7 aerogeneratori e capace di produrre oltre 29 MW di potenza abbattendo le emissioni di CO2 di 40 mila tonnellate all’anno.

L’Assessore Monni, insieme con i Sindaci di Vicchio e Dicomano, Filippo Carlà Campa e Stefano Passiatore, e all’ingegner Marco Giusti, rappresentante dell’azienda AGSM AIM spa, ha raggiunto prima la località Monte Giogo di Villore, dove saranno installati 6 dei 7 aerogeneratori, poi Monte Giogo di Corella, dove sarà installato il restante aerogeneratore.

Spostandosi con jeep della Protezione Civile ha potuto raggiungere il sito dell’impianto.

Ha detto Monni:

Il paesaggio si tutela realmente solo combattendo i cambiamenti climatici. Dobbiamo capire che se non rivediamo il concetto di conservazione del paesaggio, attualizzandolo sulla base del contrasto ai cambiamenti climatici, quel paesaggio che noi amiamo, tuteliamo, e che è il pane della nostra regione, tra trent’anni non ci sarà più.

Ho voluto essere qui in Mugello con i due coraggiosi sindaci di Vicchio e Dicomano che fin da subito hanno creduto nella realizzazione di questo impianto, per dimostrare che la Regione sarà sempre al fianco degli amministratori locali che credono nella realizzazione di una vera transizione energetica.

Ha spiegato il Direttore Ingegneria e Ricerca di Agsm Aim Marco Giusti:

L’emergenza climatica impone una transizione energetica rapida, profonda e rispettosa dei territori. È una sfida grandissima per gli operatori, che devo progettare bene gli impianti ed entrare nei territori in punta di piedi, per le istituzioni, per gli enti approvanti e per tutti i cittadini.

Il parco eolico non sarà praticamente visibile da Dicomano, da Vicchio si vedrà qualcosa, ma ad una distanza di 10 km, quindi saranno davvero pochi i giorni in cui si distinguerà nella foschia dell’orizzonte. Non sarà visibile nemmeno dalla frazione di Villore, ma solo dalla frazione di Corella.

Per garantire al territorio un ritorno economico proporremo alle famiglie che sceglieranno di firmare un contratto con noi energia al prezzo di borsa, alle aziende contratti PPA cioè a prezzo fisso per molti anni, ed ai Comuni di Vicchio e Dicomano corrisponderemo il 3% dei ricavi generati dall’impianto.