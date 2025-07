Enzo Avitabile: settanta candeline, mezzo secolo di musica

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Questa mattina a Palazzo San Giacomo Enzo Avitabile ha ricevuto dal Sindaco Manfredi una pergamena che testimonia la stima e l’apprezzamento per la ricerca artistica del musicista, concentrata sul patrimonio culturale napoletano.

Per i suoi settant’anni e per il mezzo secolo di carriera musicale Avitabile ha ricevuto in dono un album fotografico che ripercorre la sua lunga militanza musicale, fatta di ricerca e di contaminazione estetica.

Le fotografie fanno parte di una mostra allestita nella chiesa di San Severo al Pendino.