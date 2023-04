Enti locali Toscana: risposta positiva a misure opere e lavori pubblici

Molte delle risorse saranno destinate ad interventi volti a soddisfare le esigenze concrete dei Comuni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono 176 le domande pervenute da parte dei Comuni a seguito dell’approvazione, lo scorso gennaio, delle due delibere di Giunta promosse dall’Assessore regionale a infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza Stefano Ciuoffo.

Le misure da una lato rinnovano l’impegno della Regione a sostegno dei piccoli comuni, stanziando nuovi contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dall’altro ampliano, per la prima volta, il novero dei beneficiari, includendo tra i potenziali destinatari delle risorse anche i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Sottolinea Ciuoffo:

Siamo fieri di aver ottenuto una partecipazione così numerosa da parte dei Comuni. Le risorse stanziate sono un piccolo segnale ma concreto di attenzione per i piccoli e medi comuni che spesso si trovano costretti, da esigenze di bilancio, a ridurre il budget destinato alle opere minori, come la sistemazione delle strade o del verde pubblico, opere che hanno un forte impatto sulla vita quotidiana delle loro comunità.

Un riscontro positivo e un’ampia partecipazione che hanno addirittura superato le aspettative e che mostrano, ancora una volta, un apprezzamento forte e condiviso nei confronti delle misure messe in campo dalla Regione Toscana per supportare i propri enti locali.

Tra le possibilità date dalla misura c’era anche quella di destinare i fondi per incrementare le opere pubbliche maggiori, ma sono senza dubbio i lavori pubblici ‘minori’, di piccola entità, quelli che più frequentemente compaiono nelle richieste pervenute.

Sistemazione delle strade comunali, riqualificazione del verde pubblico, manutenzione straordinaria di edifici scolastici sono solo alcuni esempi degli interventi che saranno eseguiti grazie alle risorse stanziate.