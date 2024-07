Enti Locali, Regimenti: Alta adesione al bando ‘Polizia Locale 4.0’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stato un grande successo l’avviso pubblico ‘Polizia Locale 4.0’ rivolto ai Comuni del Lazio con due milioni di euro per ‘acquisizione di auto e motoveicoli, il potenziamento e l’ammodernamento delle dotazioni strumentali e professionali delle Polizie Locali del Lazio e la realizzazione di percorsi professionalizzanti per l’utilizzo di tecnologie innovative, come i droni, per gli agenti.

In 20 giorni sono pervenute 249 domande da parte di 240 Comuni, 4 Province e 5 Unioni di Comuni.

Molto alta l’adesione in tutte le Province del Lazio, con il picco nelle Province di Latina e Viterbo dove hanno presentato domanda l’87 e l’84 per cento dei Comandi di Polizia Locale.

Dopo dieci anni di attesa, la Regione Lazio torna a investire risorse preziose per restituire dignità e centralità alle Polizie Locali.