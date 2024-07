Ensemble 2024: in Campidoglio sfilano 9 designer dell’Alta Moda

Conduce Eleonora Daniele, Patty Pravo ospite speciale

Piazza del Campidoglio si illumina per Ensemble 2024. La Grande Soirée dell’Alta Moda Italiana ‘Ensemble’, in programma sabato 13 luglio alle ore 21:00, vedrà protagoniste in passerella nove prestigiose realtà sartoriali dell’Alta Moda italiana.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è stata promossa da Alessandro Onorato, Assessore alla Moda, ai Grandi Eventi, al Turismo e allo Sport di Roma Capitale e da Roberta Angelilli, Vicepresidente – Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio.

Alla serata condotta da Eleonora Daniele parteciperà come ospite d’onore, Patty Pravo, una delle voci più amate e influenti nella storia della musica italiana.

I designer che emozioneranno il pubblico con le proprie creazioni saranno Camillo Bona, Franco Ciambella, Nino Lettieri, Michele Miglionico, Gianni Molaro, Sabrina Persechino, Jamal Taslaq e Gian Paolo Zuccarello.

Ad aprire il fashion show, in qualità di ospite d’onore, la Maison Gattinoni.

La moda incontra l’arte e ne dispiega segreti, ne sussurra immagini.

Ecco le Deità maschili e femminili che Guillermo Mariotto per Gattinoni Couture veste con arte per l’arte, figure contemporanee che varcano la sottile linea di confine tra moda ed eco-sostenibilità.

Mariotto è stato il primo designer nel 2008 a realizzare un’intera collezione di alta moda eco-sostenibile. La Piazza del Campidoglio, palcoscenico ideale di una performance di moda che esalta l’umano e il divino.

L’arte è in fondo l’espressione più alta di una creatività che nobilita ed esalta. E la circolarità della piazza michelangiolesca, con la statua del Marco Aurelio al centro, ci riconduce alla perfezione, al sublime.

Ecco, quindi, creazioni dai macro volumi realizzate con le tecniche dell’upcycling e del re-cycling. Scarti di tessuti e materiali di riciclo diventano un vero inno alla rinascita di una nuova couture.

Una collezione d’Alta Moda inedita quella realizzata da Camillo Bona. Otto outfit per l’autunno/inverno 2024/25 dedicati, ad una donna moderna e dinamica realizzati come nella migliore tradizione dell’alta sartorialità italiana. Creazioni in doppio crêpe di lana con lavorazioni realizzate a mano.

I colori si alternano tra il rosa e il grigio in un susseguirsi di giochi di tagli e di sfumature, che fanno la maniera di’ Camillo Bona, la sua riconoscibilità e il suo inconfondibile stile. Gli accessori a cura di Aniello Galderisi.

Un omaggio al mito e alla vita, quello di Franco Ciambella al corpo imperfetto della Venere di Milo nelle sue mutilazioni non ha mai smesso di rappresentare la bellezza perfetta.

‘Vestiti da sogno’ dai colori vivaci con lavorazioni in 3D di fiori dipinti a mano, fili e ricami dorati. L’oro, simbolo di eternità e del sacro, si fonde con i colori per rappresentare la passione e la forza di vivere e la pulsione per il sacro.

Disegni esclusivi e stampe geometriche per la capsule di Kaftani di lusso della Maison Nino Lettieri ispirata dai colori dell’isola di Capri, realizzati con impalpabile chiffon e fluttuante organza di seta da mani sapienti ed esperte. Vera e pura Alta Moda.

Per Michele Miglionico, una collezione per l’inverno 2024/25 che ricerca l’essenziale attraverso un riassunto di simboli alchemici. Dieci creazioni nei colori nero e oro rigorosamente Couture che si dividono tra giorno, cocktail e sera.

I volumi sono ben calibrati secondo sapienti tagli sartoriali, con particolare attenzione alla lavorazione ‘double’. Una collezione che coniuga i codici stilistici dello stilista con l’estetica e la tradizione del costume del territorio lucano.

Noble Vanité è il titolo della collezione Spring/Summer 2025 di Gianni Molaro, ispirata da due donne forti e di carattere: Tamara de Lempicka e Dalidà.

Le proposte moda si sviluppano in long dress ricercati in cui il mikado fascia la silhouette con pizzi chantilly a contrasto, ma anche abiti in satin morbidi sia in tinta unita che in stampe bianche e nere disegnate dallo stesso couturier.

La palette cromatica predominante è quella dei bianchi e dei neri coadiuvati dal verde smeraldo e dal ciclamino impreziositi dalla perla. In passerella per Molaro la Principessa Giacinta Ruspoli.

Sabrina Persechino affronta il tema dell’Equilibrio inteso come sospensione e come proporzione tra le parti. Un insieme plastico in cui le forme trovano la propria euritmia grazie alla giusta dimensione e ai rapporti in un sistema di proporzioni intellegibile. Pieni – vuoti, aperture – chiusure, volumi – superfici, definiscono, attraverso un’unità di misura lo spazio umano.

Le donne della Persechino sempre definite ed eleganti, incisive nell’aspetto che indossano outfit rigorosamente lineari e geometrici, come sempre di forte impronta architettonica, ma di estrema eleganza e sensualità, tra cui immancabili le tute, oltre che abiti da cocktail e da grande soirée. La palette dei colori vira dai dal bianco al nero, passando per l’oro.

Oriente e Occidente, sapientemente integrati con la magia del Medio Oriente e la raffinatezza del Made in Italy, esprimeranno il meglio della bellezza senza tempo nella Collezione di Alta Moda di Jamal Taslaq.

Abiti statuari, bianco e nero a dominare la scena e sfumature di verde e rosso per arricchirla; tessuti pregiati, linee geometriche lavorate con il filo di seta, specchi e cristalli.

Intarsi in pelle, contrasti che creano armonia tra i colori, forme che rievocano l’Impero Romano e relative contaminazioni osservate dallo stilista in Terra Santa.

Per Gian Paolo Zuccarello, una Collezione Haute Couture proiettata nel futuro. Un processo sartoriale che trasforma idee in creazioni esclusive mediante l’arte nobile del ‘fatto a mano’.

Outfit dedicati a Jeanne du Barry, la favorita di Luigi XV di Francia, una donna dalla forte personalità, decisa pungente, spigolosa, femminile e seduttrice.

Il suo carattere ha fatto prendere vita alle forme e ai volumi, abiti dai colori leggeri quasi neutri, realizzati con tessuti rigidi mikado e taffettà di seta.

A curare la regia della sfilata, Mazzini Eventi Production, cinquanta splendide modelle, calcheranno l’avveniristica passerella moda, progettata per valorizzare la scenografica Piazza del Campidoglio.

L’hairstyling della sfilata è a cura di Sergio Valente, il make-up di Simone Belli.

Ufficio stampa: Assessorato alla Moda, Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale

Coordinamento Generale della manifestazione: Barbara Manto Coordinamento Relazioni Istituzionali e Comunicazione: Grazia Marino e Antonio Falanga.