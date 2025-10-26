‘Enrico De Nicola – Il Presidente galantuomo’ alla BUN

La presentazione del saggio monografico di Andrea Jelardi è in programma per il 28 ottobre

Per la commemorazione del 65° anno dalla morte di Enrico De Nicola, avvenuta il 1° ottobre 1959, martedì 28 ottobre 2025, ore 16:00, presso la Sala Rari della Biblioteca Universitaria, via Giovanni Paladino, 39 a Napoli, ci sarà la presentazione dell’opera ‘Enrico De Nicola – Il Presidente galantuomo’, di Andrea Jelardi – Kairos Edizioni.

Lo scopo è conservare la memoria del poliedrico principe del foro partenopeo, riferimento indiscusso di lealtà, di correttezza e di onestà che ha lasciato il segno in tre diversi momenti storici: prefascismo-fascismo-postfascismo.

Primo Presidente della Repubblica Italiana, De Nicola, uomo prudente, mediatore, mai indifferente, intendeva la politica come una vocazione e l’appellativo “Onorevole” legato all’onore di praticarla. La sua figura e il suo operato ci potrà aiutare a riflettere sullo scenario politico attuale, detto della Terza Repubblica.

Dopo i Saluti della Direttrice della Biblioteca Universitaria, Dott.ssa Silvia Iovane, ci saranno quelli del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Carmine Foreste.

L’editore, dott. Giovanni Musella commemorerà il Presidente Galantuomo.

Rievocheranno a confronto con l’autore, l’uomo che ha ricoperto quattro delle cinque più alte cariche dello Stato, il prof. Ciro Raia; avv. Francesco Avolio; il prof. Alessandro Giacone dell’Università di Bologna, in videocall, e l’Onorevole Roberto Costanzo.

Per le letture di alcuni aneddoti della vita di De Nicola ci sarà l’attore Giancarlo Lobasso.

Conduce la giornalista Laura Bufano.