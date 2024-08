Enrico Brignano a Fabula 2024

Il 1° settembre a Bellizzi (SA) il cuore e l’anima di Roma

Stupisce, incanta, diverte. Il suo è sempre un viaggio costantemente in bilico tra emozioni e comicità in cui contemporaneamente accusa e difende l’essere umano, i suoi vizi, le sue virtù.

Il suo modo di far luce sulle ossessioni del tempo, su quel bisogno di leggerezza che nulla ha a che vedere con la superficialità è inconfondibile, piace, fa sorridere e riflettere.

È Enrico Brignano, nuovo nome che si aggiunge alla rosa dei big del Premio Fabula 2024, in programma dal 28 agosto al 2 settembre a Bellizzi.

Finissimo umorista, uno dei più brillanti protagonisti della comicità italiana, l’attore e showman è atteso per domenica 1° settembre: ammiratori di ogni età, creativi e curiosi, sono già in visibilio per il suo arrivo. Anche a lui toccherà mettersi a nudo tra ricordi, aneddoti e speranze per il futuro.

Brignano, scuola Proietti e quarant’anni di carriera, a ottobre partirà con il tour nei teatri dello spettacolo, ‘I 7 re di Roma’, un omaggio al suo Maestro pieno di affetto e riconoscenza.

Lui che custodisce una passione viscerale per il teatro ma riesce molto bene anche al cinema e in televisione.

Anima e cuore di Roma, simbolo della Capitale contemporanea, piace a un pubblico trasversale perché il suo modo simpatico quanto pungente di denunciare i mali del tempo, colgono nel segno di una società apparentemente disimpegnata e che invece aspira al cambiamento.

E poi, la risata che scaturisce dai suoi spettacoli è sempre terapeutica, fa bene all’anima, come l’amore, l’amicizia e Fabula 2024 che quest’anno si marchia del tema «salva l’anima».

Già annunciati Riccardo Scamarcio, anima ribelle il 28 tra i creativi, e Vittoria Puccini, l’anima d’acciaio il 29 a Bellizzi. Il 29 sarà anche il giorno della colonna sonora: arrivano Morfuco & Tonico 70, autori di ‘Salvm l’anm’; il 30, invece, tocca a Giulia Salemi, la tiktoker che mette a nudo la propria anima sui social, e Francesco Montanari, attore eccezionale, volto e anima indimenticabile del Libanese nella serie Romanzo Criminale prodotta da Cattleya e Sky Cinema, nonché protagonista della fiction Il Cacciatore trasmessa su Rai 2, scendere in Arena Troisi per l’incontro con i ragazzi.

Il Fabula, giunto quest’anno alla 14esima edizione, è un’iniziativa culturale, spazio libero per la creatività, nato nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe.

Negli anni hanno partecipato personaggi del calibro di Pippo Baudo, Carlo Verdone, Alessandro Siani, Christian De sica, Violante Placido, Paolo Ruffini, Oney Tapia, Giobbe Covatta, Giuseppe Tornatore, Luca Dondoni, Fortunato Cerlino, Cristina D’Avena, Gaetano Amato, Mario Venuti, Enrico Montesano, Ciro Giustiniani, Gigi & Ross, Giucas Casella, Lino Banfi, Riccardo Rossi, Luca Ward, Maurizio Mattioli, Massimiliano Gallo, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Rocco Papaleo, Stefano Fresi, Maurizio Casagrande, e Nello Salza.

Non sono mancate le madrine d’eccezione, come Mara Venier, Danny Mendez, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.