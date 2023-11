‘Empowerment femminile e welfare aziendale’ a La Toscana delle donne

Appuntamento il 21 novembre alla Baker Hughes di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Appuntamento presso la Baker Hughes, Nuovo Pignone, Florence Learning Center, martedì 21 novembre, alle 15:00, via Perfetti Ricasoli, 78 Firenze, per parlare della posizione femminile nelle imprese, sul mercato e all’interno della comunità e di welfare aziendale.

L’incontro, dal titolo ‘Empowerment femminile e welfare aziendale’, inizierà alle 15:30 e per i colleghi giornalisti sarà allestito un punto stampa alle ore 15:00 per le interviste con: il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi, il Vicepresidente di Baker Hughes Paolo Ruggeri e Cristina Manetti Capo di Gabinetto della Regione e ideatrice del festival ‘La Toscana delle Donne’.

Presso Baker Hughes – via Perfetti Ricasoli, 78 Firenze – sarà allestita sala stampa attrezzata con collegamento via streaming ai lavori che si svolgeranno nell’Auditorium del Florence Learning Center.

Questi gli interventi previsti.

Primo panel:

Laura Burdese, Global Vice President marketing e comunicazione di Bulgari, gruppo LVMH

Manuela Schumann, Associate Vice President – HR & Site Services Italy Hub Actions, Lilly

Diana Diaconu, Business Development Country Manager, UPS

Massimo Antonio Galeazzi – HR Director Italy & Western Europe Coordinator, gruppo Menarini

Maria Sferruzza, Executive Director Engineering, Construction & Solutions di Snam Rete Gas

Secondo panel

Donatella Pugliese, Head of People Care Division and Inclusion, Enel Italia

Laura Lembi, HR Country Head Italy, Vitesco Technologies Italy

Georges Madessis, Country Manager INEOS Inovyn Produzione Italia

Donatella Cinelli Colombini, Casato Prime Donne Montalcino, Fattoria del Colle Trequanda, Benedetta Manetti, Baker Hughes Climate Technology Solution Regional Sales Manager and Womens’ Network Italy hub Leader