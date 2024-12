Emozioni e riflessioni alla consegna Premio Acerrano dell’Anno 2024

Acerra celebra le sue eccellenze

Sabato 28 dicembre 2024, la Sala del Museo Diocesano di Acerra (NA) ha accolto, nella sua atmosfera suggestiva, la cerimonia di consegna del Premio Acerrano dell’Anno 2024, giunto con successo alla sua settima edizione.

Un appuntamento che si è consolidato come simbolo di orgoglio e valorizzazione per le eccellenze di Acerra, riunendo la comunità attorno a storie di passione, impgno e successo.

I Vincitori 2024: eccellenze nei rispettivi campi

La serata ha celebrato due protagonisti straordinari, rappresentativi delle diverse anime della città:

• Dott. Michelino De Laurentiis, oncologo senologico di fama internazionale, è stato premiato per il suo significativo contributo alla ricerca medica, che ha rivoluzionato la diagnosi e la cura del carcinoma mammario.

Durante il suo intervento, il dott. De Laurentiis ha ricordato con emozione le sue radici acerrane, sottolineando come il legame con il territorio abbia influito profondamente sulla sua sensibilità e sulla dedizione alla sua professione.

Ha dichiarato:

Acerra mi ha insegnato il valore della resilienza e della comunità. È un onore ricevere questo premio e condividerlo con la mia città natale. I progressi della ricerca ci fanno guardare al futuro con fiducia. Continuare su questa strada è fondamentale per migliorare la vita di milioni di persone.

• Angelo Guastafierro in rappresentanza della squadra dell’Acerrana Calcio, è stata insignito di una menzione speciale per i meriti sportivi, dopo la storica vittoria del campionato di categoria e la promozione in Serie D.

Il Presidente, visibilmente emozionato, ha ripercorso le tappe di un’annata indimenticabile, sottolineando l’impegno e la passione che hanno portato a questo straordinario risultato.

Ponendo l’accento sulla necessità di infrastrutture sportive moderne e adeguate per una città di 60mila abitanti, ha annunciato:

Questa vittoria è di tutta Acerra. È il risultato della dedizione di uno staff tecnico competente e di una squadra che ha dato tutto in campo. Ora guardiamo al centenario dell’Acerrana nel 2026, un’occasione per rendere omaggio alla storia calcistica della città, con una squadra all’altezza di questa ricorrenza .

Una serata di arte, cultura e riconoscimenti

La conduzione della serata è stata affidata al poliedrico Vincenzo M. Pulcrano, autentica anima artistica e culturale della città, che ha saputo rendere l’evento un momento di grande emozione e riflessione.

Durante la cerimonia, l’ideatore del premio, il giornalista Michele Paolella, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

Questo premio nasce con un obiettivo preciso: mostrare un’Acerra che sa eccellere, superando difficoltà e pregiudizi. Oggi celebriamo due realtà che portano alto il nome della nostra città: un luminare della medicina e una squadra sportiva che ha saputo unire l’intera comunità. Il Premio ‘Acerrano dell’Anno’ non è solo una celebrazione, ma un invito a credere nelle potenzialità di questa terra.

Un premio che unisce le istituzioni

L’evento ha potuto contare sul patrocinio morale della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, testimoniando il valore culturale e sociale di questa manifestazione a cui si aggiunge il ringraziamento alle istituzioni locali presenti in sala. La redazione de L’Osservatore Acerrano ha fornito un prezioso supporto mediatico, contribuendo alla diffusione dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al MED – Museo Diocesano e alla Diocesi di Acerra, che anche quest’anno hanno offerto ospitalità al premio, confermando il loro impegno nel valorizzare le eccellenze del territorio.

La settima edizione del Premio Acerrano dellAnno si chiude con un bilancio estremamente positivo, rafforzando il suo ruolo come simbolo di una comunità che sa valorizzare la propria storia, cultura e impegno sociale.