Emmanuel Carrère a Napoli presenta Kolchoz

L’evento, a cura di Feltrinelli Librerie in collaborazione con Fondazione FOQUS, è in programma il 18 giugno a FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Uno dei più importanti scrittori europei contemporanei incontra il pubblico napoletano.

Giovedì 18 giugno alle ore 19.00, presso FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, Emmanuel Carrère presenterà il suo nuovo libro Kolchoz (Adelphi), in dialogo con il giornalista Francesco Raiola (Fanpage). Seguirà il firmacopie dei libri.

L’evento, a cura di Feltrinelli Librerie in collaborazione con Fondazione FOQUS, offrirà l’occasione di approfondire l’opera di un autore che ha saputo ridefinire i confini tra narrativa, reportage, autobiografia e indagine storica, conquistando lettori in tutto il mondo con libri diventati punti di riferimento della letteratura contemporanea. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In Kolchoz, Carrère torna a esplorare la complessità del Novecento e delle sue eredità, intrecciando storia personale e storia collettiva in un racconto che attraversa generazioni, ideologie e geografie.

Con la sua scrittura lucida e coinvolgente, l’autore conduce il lettore in un viaggio che parte dalle vicende della propria famiglia per interrogare alcune delle grandi utopie e contraddizioni del secolo scorso.

Ci sono stati, nell’infanzia di Emmanuel Carrère, momenti di memorabile beatitudine: quelli in cui, in occasione dei viaggi del padre, a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori.

Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone. Nathalie e io portavamo i nostri materassi o semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome: fare kolchoz. Ci piaceva da morire fare kolchoz.

I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l’ultima notte della sua vita. Sarà proprio Emmanuel a chiuderle gli occhi; e poco tempo dopo inizierà la stesura di questo libro.

Che è al tempo stesso il grande «romanzo familiare» in cui Carrère, da quel formidabile narratore che è, ricostruisce la storia – perigliosa, tormentata, avvincente come una saga – delle due famiglie da cui discendeva sua madre, quella russa e quella georgiana; il racconto di come la povera, orgogliosa Hélène Zourabichvili dal cognome impronunciabile sia diventata la più influente storica francese dell’Unione Sovietica prima e della Russia poi, fino a essere eletta segretaria perpetua dell’Académie française; e una struggente dichiarazione d’amore per questa donna dura, autoritaria, avida di riconoscimenti accademici e mondani, ma anche coraggiosa, tenace, generosa, di cui il figlio non nasconde ombre e asprezze, rendendole l’omaggio più esaltante che uno scrittore possa tributare alla propria madre: trasformarla in uno strepitoso personaggio romanzesco.

Emmanuel Carrère è scrittore, regista e sceneggiatore francese. Laureato all’Istituto di Studi Politici di Parigi, è figlio di Louis Carrère e della sovietologa e accademica Hélène Carrère d’Encausse figlia di immigrati georgiani che fuggirono la Rivoluzione russa. I suoi esordi sono stati nella critica cineatografica, per «Positif» e «Télérama».

Il suo primo libro, Werner Herzog, un saggio, è stato pubblicato nel 1982. Il suo esordio come romanziere risale invece al 1983: è L’amico del giaguaro, pubblicato da Flammarion. Il successivo Bravura (1984, in Italia pubblicato nel 1991 da Marcos y Marcos), invece, è stato pubblicato da POL, editore con il quale da allora non ha più interrotto i rapporti.

Nel 1986 è uscito Baffi (da cui nove anni dopo lo stesso Carrère ha tratto l’omonimo film), nel 1988 Fuori tiro, nel 1995 La settimana bianca, nel 2000 L’avversario, nel 2002 Facciamo un gioco, nel 2007 La vita come un romanzo russo, nel 2009 Vite che non sono la mia e nel 2012 Limonov (con il quale vince il Prix Renaudot).

Tradotta in Italia dal 1996 al 2011 per l’editore Einaudi, che ne ha pubblicato 5 titoli, l’opera di Carrère viene rilanciata nel 2012 da Adelphi con la biografia del controverso personaggio Limonov, finalmente bestseller di vendite, e la ripubblicazione delle opere precedenti.

Altre pubblicazioni con Adelphi sono: Il regno (2015), A Calais (2016), Io sono vivo, voi siete morti (2016), Propizio è avere ove recarsi (2017), Un romanzo russo (2018), Yoga (2021), V13. Cronaca giudiziaria (2023), Ucronia (2024), Kolchoz (2026).