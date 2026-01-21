Emissioni odorigene: prossimi interventi della Regione Toscana

Obiettivo: allinearsi a quanto disposto dal nuovo PRQA, approvato a luglio 2025

La Giunta regionale toscana affronterà il tema delle emissioni prodotte da aziende ed attività produttive con un apposito provvedimento, dove verranno indicate le azioni necessarie a recepire gli indirizzi nazionali in materia di emissioni odorigene che sono stati approvati con Decreto Direttoriale n. 309 del 2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Di questo si è parlato martedì 20 gennaio nel corso di un tavolo di concertazione al quale hanno partecipato, l’Assessore regionale all’ambiente David Barontini assieme ai rappresentanti delle principali associazioni economiche e ambientaliste della Toscana, ai sindacati e agli Enti locali.

Nella prima fase è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico che avrà il compito di definire l’applicazione a livello regionale delle prescrizioni indicate a livello ministeriale e individuare le conseguenti azioni da intraprendere.

L’obiettivo è quello di allinearsi a quanto disposto dal nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente, PRQA, approvato a luglio 2025, che contiene i valori limite di emissione e le prescrizioni che si applicano in fase autorizzativa.

Proprio a tal fine è previsto che la Giunta regionale avvii con proprio atto, e previa comunicazione alla Commissione consiliare competente, il recepimento degli ‘Indirizzi ministeriali’ in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 9 del 2010 (Norme in materia di qualità dell’aria).

Il tavolo tecnico avrà anche il compito di istituire le necessarie procedure per la gestione dei casi critici oggetto di specifiche segnalazioni o esposti, nelle quali rivestono un ruolo chiave i Comuni, oltre ad ARPAT e alle ASL.

L’Assessore Barontini ha spiegato: