Emissione francobollo Paolo Panelli

Poste Italiane comunica che oggi 15 luglio 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano’ dedicato a Paolo Panelli, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€.

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce una foto di scena dalla fiction ‘Piazza Navona’ del 1988 che ritrae l’attore Paolo Panelli in uno dei suoi innumerevoli personaggi che lo resero famoso sia in teatro che al cinema e in televisione. In primo piano la firma autografa dell’attore italiano.

Completano il francobollo la legenda ‘Paolo Panelli’ le date ‘1925 – 1997’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito https://filatelia.poste.it/.