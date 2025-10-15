Emissione francobollo Ordine Militare d’Italia

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari

Riceviamo e pubblichiamo.

Poste Italiane comunica che oggi 15 ottobre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo dell’Ordine Militare d’Italia, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€.

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Federica Dal Forno.

La vignetta riproduce, su un fondino blu, la Croce dell’Ordine Militare d’Italia che spicca, al centro, su un tricolore italiano.

Completano il francobollo le legende ‘210° Ordine Militare d’Italia’, ‘1815-2025’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma 77.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito https://filatelia.poste.it/.