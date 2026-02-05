Emissione Francobollo del rientro in patria reliquie di Sant’Agata

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari

Riceviamo e pubblichiamo.

Poste Italiane comunica che oggi 5 febbraio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo del rientro in patria delle reliquie di Sant’Agata, nel 900° anniversario, relativo al valore della tariffa, B pari a 1,30€.

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Claudia Giusto.

La vignetta riproduce il busto reliquiario di Sant’Agata, opera dell’artista senese Giovanni di Bartolo nel 1376, adornato con i suoi preziosi ex voto. Sullo sfondo si staglia la facciata della Basilica Cattedrale di Catania, intitolata alla Santa, che ne custodisce le sue spoglie.

La commemorazione del 900° anniversario del rientro in patria delle reliquie di Sant’Agata rappresenta un momento di profonda memoria identitaria, custode di una devozione secolare, che riconosce nella santità di Agata un emblema di fede, coraggio e protezione.

Completano il francobollo le legende ‘Reliquie di Sant’Agata’, ‘900 anni dal rientro in patria’, ‘Catania’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Catania Centro.

È disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.