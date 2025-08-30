Emissione francobollo Comunità arbëresche di Piana degli Albanesi (PA)

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari

Riceviamo e pubblichiamo.

Poste Italiane comunica che oggi 30 agosto 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica ‘I valori sociali’ dedicato alla Comunità arbëresche di Piana degli Albanesi, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€.

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un particolare di un caratteristico abito folkloristico ispirato alla cultura e alle tradizioni della Comunità arbëresche di Piana degli Albanesi.

Completano il francobollo le legende ‘Comunità arbëresche di Piana degli Albanesi (PA)’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B zona 1’.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Piana degli Albanesi (PA).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.