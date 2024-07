Emissione francobolli Borghi d’Italia

Le località rappresentate: Pescocostanzo (AQ), Stilo (RC), Codrongianos (SS) e Scicli (RG)

Riceviamo e pubblichiamo.

Poste Italiane comunica che oggi 5 luglio 2024 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ‘Il Patrimonio naturale e paesaggistico’ dedicati ai Borghi d’Italia – serie turistica: Pescocostanzo, Stilo, Codrongianos, Scicli, relativi al valore della tariffa B apri a 1.25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari per ogni francobollo.

Foglio: ventotto esemplari

l francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca.

Le vignette raffigurano ognuna una veduta della località rappresentata e precisamente:

– Pescocostanzo: uno scorcio del centro storico con la Piazza del Municipio e l’omonimo Palazzo d’impianto cinquecentesco, più volte restaurato nel corso dei secoli, che rievoca la classica dimora pescolana, con scala di accesso esterna e ballatoio davanti al portale principale, affiancato, a destra, dal palazzo del governatore e fronteggiato da Palazzo Fanzago;

– Stilo: raffigura il tempietto greco-bizantino denominato ‘la Cattolica di Stilo’, la cui costruzione risale al X secolo; sullo sfondo s’intravede Stilo, paese ricco di cultura, che con il suo centro storico medioevale caratterizzato da case in pietra che sembrano affrescate nella roccia e la chiesa di San Domenico, legata al filosofo Tommaso Campanella, vanta una storia millenaria;

– Codrongianos: una veduta del paese di Codrongianos, le cui origini risalgono all’epoca romana del II secolo d.C.; a sinistra, svetta la Chiesa di San Paolo;

– Scicli: una veduta del colle di San Matteo, in cui svetta l’omonima chiesa simbolo di Scicli, città barocca in provincia di Ragusa, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 Patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO.

Completano i francobolli la scritta ‘Borghi d’Italia’ e le rispettive legende ‘Pescocostanzo’, ‘Stilo’, ‘Codrongianos’ e ‘Scicli’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’Ufficio postale di Pescocostanzo (AQ), Stilo (RC); Sassari 5 e Scicli (RG).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.