Emirati, a settembre la Wetex Dubai Solar Show 2022

La fiera dedicata a risorse idriche, energia, tecnologia e ambiente

La Dubai Electricity and Water Authority, Dewa, organizzerà una fiera dedicata a risorse idriche, energia, tecnologia e ambiente, intitolata ‘Wetex and Dubai Solar Show’, dal 27 al 29 settembre, presso il Dubai International Convention and Exhibition Center.

Lo ha riferito il sito emiratino “Al Ain“.

Dal suo lancio nel 1999, Wetex ha assistito a una crescita significativa ed è diventata una delle più importanti fiere internazionali specializzate nei settori dell’acqua, dell’energia, della sostenibilità, delle tecnologie verdi, dell’energia rinnovabile, dei veicoli elettrici e di altri settori vitali. L’evento rappresenta un elemento cardine della “vision” del governo di Dubai, il cui obiettivo è realizzare un futuro sostenibile per l’emirato.

La fiera offre un’importante opportunità per aziende e imprese sia statali che private per comunicare con migliaia di espositori, partecipanti, funzionari ed attori dei settori dell’energia, delle risorse idriche, delle energie rinnovabili, dell’ambiente e della sostenibilità, per stabilire accordi e partenariati ed esplorare le esigenze del mercato.