Emergenza siccità, la Regione Campania sostiene le aziende agricole

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con decreto dirigenziale n. 25 approvato in data odierna, 3 agosto 2026, la Regione Campania interviene a sostegno delle aziende agricole attraverso la concessione di una maggiorazione dell’assegnazione di gasolio agricolo agevolato (UMA – Utenti Motori Agricoli).

Il provvedimento consentirà alle imprese di proseguire le attività produttive fino alla fine dell’anno, assicurando il supporto necessario per fronteggiare le difficoltà determinate dall’eccezionale andamento climatico del 2026, caratterizzato dal perdurare delle ondate di calore, dalla scarsità delle precipitazioni e dalla conseguente riduzione delle riserve idriche disponibili.

L’Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, dichiara:

Sulla base dei dati disponibili, che evidenziano per il territorio campano un trend peggiorativo della carenza idrica nei prossimi mesi, e d’intesa con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative che siedono allo specifico Tavolo tecnico regionale, abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle aziende di incrementare i quantitativi di gasolio agricolo prelevabili in regime di agevolazione fiscale, attraverso l’applicazione dell’accisa ridotta presso i distributori autorizzati, da destinare esclusivamente alle attività irrigue e all’abbeveraggio degli animali.

L’obiettivo è garantire la continuità delle attività nelle colture irrigue e negli allevamenti, consentendo alle imprese di far fronte all’aumento del fabbisogno energetico determinato dalle condizioni climatiche eccezionali e di reintegrare le disponibilità per i successivi interventi colturali, in particolare per le aziende che hanno già esaurito le assegnazioni disponibili.