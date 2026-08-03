Emergenza siccità, la Regione Campania sostiene le aziende agricole

Via libera alla maggiorazione del gasolio agricolo agevolato
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Con decreto dirigenziale n. 25 approvato in data odierna, 3 agosto 2026, la Regione Campania interviene a sostegno delle aziende agricole attraverso la concessione di una maggiorazione dell’assegnazione di gasolio agricolo agevolato (UMA – Utenti Motori Agricoli).
Il provvedimento consentirà alle imprese di proseguire le attività produttive fino alla fine dell’anno, assicurando il supporto necessario per fronteggiare le difficoltà determinate dall’eccezionale andamento climatico del 2026, caratterizzato dal perdurare delle ondate di calore, dalla scarsità delle precipitazioni e dalla conseguente riduzione delle riserve idriche disponibili.
L’Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, dichiara:
Sulla base dei dati disponibili, che evidenziano per il territorio campano un trend peggiorativo della carenza idrica nei prossimi mesi, e d’intesa con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative che siedono allo specifico Tavolo tecnico regionale, abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle aziende di incrementare i quantitativi di gasolio agricolo prelevabili in regime di agevolazione fiscale, attraverso l’applicazione dell’accisa ridotta presso i distributori autorizzati, da destinare esclusivamente alle attività irrigue e all’abbeveraggio degli animali.
L’obiettivo è garantire la continuità delle attività nelle colture irrigue e negli allevamenti, consentendo alle imprese di far fronte all’aumento del fabbisogno energetico determinato dalle condizioni climatiche eccezionali e di reintegrare le disponibilità per i successivi interventi colturali, in particolare per le aziende che hanno già esaurito le assegnazioni disponibili.
Le richieste di assegnazione straordinaria di gasolio agricolo agevolato potranno essere presentate dal 24 agosto al 30 settembre 2026.
Inoltre, il provvedimento stabilisce:
• la possibilità di considerare ammissibile il consumo delle quote di gasolio già richieste e assegnate per le lavorazioni del terreno, qualora necessarie a fronteggiare le maggiori esigenze connesse all’irrigazione di soccorso e ai fabbisogni straordinari determinati dall’andamento climatico;
• l’accoglimento delle richieste di maggiorazione per le colture irrigue, riferite a un ciclo primaverile-estivo, da parte delle aziende che abbiano esaurito le disponibilità assegnate, estendendo la misura anche alle aziende zootecniche per le esigenze legate all’abbeveraggio degli animali;
• la possibilità di richiedere il supplemento esclusivamente a seguito dell’esaurimento dell’intera disponibilità di carburante prelevabile, con esclusione delle assegnazioni relative a benzina e gasolio destinato alle serre, non interessate dalla misura;
• la concessione di un incremento dell’assegnazione pari al 30% dei quantitativi annualmente assegnati per l’irrigazione delle colture a ciclo primaverile-estivo e pari al 30% dei quantitativi annui assegnati per le attività di allevamento.