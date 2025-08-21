Emergenza sangue. Accorato appello alla cittadinanza dell’AORN Caserta

Si può donare dal lunedì al sabato, ore 8:30 – 11:30

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Azienda Ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta rivolge un accorato appello alla cittadinanza per la donazione di sangue, invitando i donatori abituali e potenziali a recarsi nell’ambulatorio del Servizio Immuno-Trasfusionale, edificio N / piano -1, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 11:30.

L’appello, indirizzato anche alle Fforze dell’ordine per la loro tradizionale e solidale adesione alle campagne donative, nasce dalla necessità e dall’urgenza di contribuire a fronteggiare la carenza di sangue che, in tutta la Campania, sta creando difficoltà nel trattamento di pazienti in condizioni critiche, nei pazienti talassemici e nell’esecuzione di interventi chirurgici salva-vita.

Il Direttore generale dell’AORN di Caserta, Gennaro Volpe, sottolinea: