EMERGENCY, torna l’edizione primaverile rassegna ‘Trovare le parole’

Il 7 e 9 marzo a Milano presentazione del libro ‘Migramorfosi’ di Ferruccio Pastore e dell’album ‘Infinite possibilità per esseri finiti’ di Giovanni Truppi

Giovedì 7 marzo e sabato 9 marzo Casa EMERGENCY, in via Santa Croce 19, ospita i primi due incontri della rassegna culturale ‘Trovare le parole: libri, film e canzoni per impegnarsi nel presente’.

In questa edizione primaverile dell’evento di EMERGENCY si affronteranno insieme a registi, scrittori e giornalisti temi come la guerra, i diritti e le migrazioni, per riflettere su come l’impegno quotidiano di ogni persona possa generare cambiamento nella società.

Il primo appuntamento sarà giovedì 7 marzo alle ore 19:00 a Casa EMERGENCY con la presentazione di ‘Migramorfosi’, il nuovo libro di Ferruccio Pastore, Direttore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, FIERI.

Nel libro l’autore racconta come l’immigrazione sia ancora sinonimo di svantaggio e marginalità e su come la società attuale sia sempre più stratificata in base al colore della pelle.

Oltre all’autore, all’incontro interverranno Loredana Carpentieri, mediatrice culturale e coordinatrice del Progetto di Milano di EMERGENCY e Pap Khouma, giornalista e scrittore.

Modererà Yassin Dia, ricercatrice FIERI e dottoranda all’Università di Milano – Bicocca.

Il secondo incontro si terrà il giorno 9 marzo alle ore 17:00 sempre nella sede di EMERGENCY, in via Santa Croce 19 e avrà come protagonista il cantautore Giovanni Truppi, che presenterà il suo album ‘Infinite possibilità per esseri finiti’, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa uscito nella primavera del 2023 per Virgin Music Las/Universal Music Italia.

Il disco è ispirato alla bellezza della vita e alle infinte possibilità che si presentano quotidianamente per ricercare la felicità.

L’incontro sarà moderato dal giornalista e conduttore radiofonico John Vignola.

Per rimanere aggiornati sulla rassegna ‘Trovare le parole: libri, film e canzoni per impegnarsi nel presente’ è possibile consultare il sito: www.emergency.it/trovareleparole.

Tutti gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Per riservare un posto mandare una mail a casa@emergency.it.