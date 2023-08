EMERGENCY, Life Support: a Napoli lo sbarco dei 76 naufraghi soccorsi

Riceviamo e pubblichiamo.

La Life Support di EMERGENCY sbarcherà domani, lunedì 14 agosto, a Napoli i 76 naufraghi soccorsi in acque internazionali in zona SAR Maltese.

L’arrivo nel porto di Napoli è previsto domani mattina, 14 agosto, alle 7. A sbarco concluso, la Life Support si sposterà ad Augusta per fare rifornimenti e prepararsi alla missione successiva.

Spiega Domenico Pugliese, Comandante della nave:

La banchina che ci è stata assegnata nel porto di Napoli, l’unica attrezzata per lo sbarco dei naufraghi, dovrà essere liberata una volta concluse le operazioni per essere disponibile alla capitaneria di porto.

I 76 naufraghi soccorsi provengono principalmente da Egitto e Siria, ma anche Etiopia ed Eritrea, tutti paesi colpiti da conflitti, instabilità politica ed economica, e insicurezza alimentare. Tra di loro 7 donne e 24 minori, di cui 16 non accompagnati e una bambina di 7 mesi.

Racconta Mohamed Hamdi, mediatore culturale a bordo della Life Support:

Racconta un ragazzo egiziano di 26 anni:

Sono partito dall’Egitto perché la vita lì è diventata insostenibile, non si trova lavoro, è tutto troppo costoso, diventa complicato anche permettersi da mangiare.

A volte non riuscivo nemmeno a comprare del pane. È vivere questo? Sono il primogenito e i miei fratelli e sorelle più piccoli non hanno modo di procurarsi da vivere in Egitto, quindi ho deciso di partire per cercare lavoro e poter mandare dei soldi a casa.

Era la mia responsabilità verso la mia famiglia. Sono stato in Libia per soli tre mesi prima di riuscire a partire, ma sono bastati a farmi vedere cose orribili.

Sono stato imprigionato insieme ad altre persone egiziane, ci tenevano in una casa piccolissima tutti insieme e ci trattavano come animali. Ci picchiavano quotidianamente, senza motivo, a volte per il gusto di farlo oppure per farsi mandare più soldi dai nostri familiari. È stato terribile.

Quando ho visto la vostra nave, pensavo che foste libici e stavo per buttarmi in mare. Avrei preferito morire annegato che tornare in carcere in Libia. Ancora non riesco a credere di essere stato portato in salvo.