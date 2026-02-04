‘Elvira Notari Day’ al Teatro Bolivar

Il 7 febbraio a Napoli doppio omaggio alla prima donna regista italiana

Sabato 7 febbraio 2026 il Teatro Bolivar di Napoli ospita ‘Elvira Notari Day’, un doppio appuntamento omaggio ad Elvira Coda Notari, pioniera del muto napoletano e prima regista del cinema italiano, con il patrocinio del Comitato Nazionale Elvira Notari 150.

Prosegue così il percorso di riscoperta e valorizzazione avviato con la rassegna ‘Elvira 150’ ideata da Antonella Di Nocera, che prese il via proprio il giorno del compleanno di Notari, 10 febbraio, lo scorso anno proseguendo con la visione in sala, per la prima volta, dell’opera integrale dell’autrice.

Al centro della serata al Bolivar c’è un dialogo tra sguardo contemporaneo e le origini.

Si comincia alle 18:30 con ‘Elvira Notari. Oltre il silenzio’, 2025, 89′, documentario di Valerio Ciriaci prodotto da Parallelo 41, Awen Films e Luce Cinecittà, realizzato con il sostegno di Regione Campania e FCRC e Comune di Napoli. Dopo la prima mondiale alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in concorso nella sezione Venezia Classici – Documentari sul Cinema, il film è stato ovunque accolto calorosamente e ha avviato un lungo percorso di proiezioni e incontri in tutta Italia, con sale gremite e numerosi sold out.

L’opera restituisce un ritratto vivo e articolato: di Notari oggi restano solo pochi film e frammenti, ma la potenza del suo cinema – capace di intrecciare cultura popolare e uno sguardo autentico sulla vita della città – torna a parlare con urgenza al pubblico di oggi.

La produttrice Antonella Di Nocera, presidente del Comitato Elvira 150 anticipa:

Ad aprile porteremo Elvira in tour negli USA, proprio dove non è mai stata, anche se i suoi film raccontarono l’Italia del tempo in America. È stato un anno di esaltante lavoro, partito proprio il giorno dell’emozionante compleanno della Notari, culminato poi nella selezione a Venezia, che ha riportato al centro dell’attenzione pubblica e critica una figura decisiva, a lungo rimasta ai margini della storia ufficiale, autrice di oltre 60 lungometraggi e di centinaia di corti e documentari tra il 1910 e il 1930 nella Napoli dove visse e lavorò, sperimentando visioni future e fondando la Dora Film.

Con la partecipazione straordinaria di Teresa Saponangelo nel film anche i contributi di Giuliana Bruno, Cristina Vatielli, Flavia Amabile, Francesca Consonni, Gian Luca Farinelli, Giuliana Muscio, Mario Franco, Simona Frasca, Pippo Santonastaso, Matteo Cirillo, Michele

Signore, Antonella Monetti, Maria Assunta Pimpinelli, Lucio Senatore, Giuseppe Solla.

Alle 21:00 la serata entra nel cuore del cinema di Elvira con ”A santanotte’, 1922, 61′, presentato in copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale in forma di cineconcerto.

Le immagini rivivono accompagnate da musiche originali eseguite dal vivo dal Silent Frame Ensemble, con partitura di Michele Signore.

Sul palco: Anastasia Cecere, flauti, Simona Frasca, clarinetto, Umberto Maisto, chitarre e plettri, Dolores Melodia, voce e fisarmonica, Michele Signore, violino e plettri.

Un’esperienza che restituisce al cinema muto la sua dimensione originaria di evento: non semplice visione, ma incontro tra corpi, suoni e immagini, capace di rinnovare la forza emotiva e narrativa di un classico.

Simona Frasca spiega:

Non c’è dubbio che all’inizio del ‘900 a Napoli la gente fosse interessata ad andare al cinema per ascoltare la musica, cantare prima ancora che per guardare le immagini. Con Michele Signore e Antonella Monetti lavoriamo sul cinema muto napoletano dal 2017 e quest’anno grazie alle tante iniziative legate all’anniversario per i 150 anni di Elvira Notari è nato ‘Silent Frame Italia’, un progetto che intende recuperare e valorizzare le pellicole napoletane che hanno una vocazione musicale assai pronunciata rispetto ad altre cinematografie europee. L’idea dei cineconcerti, come ”A Santanotte’ è di riportare sullo schermo film vecchi di 100 anni e più e conferire loro una nuova vita attraverso composizioni musicali originali che riescano a raccontare quei sentimenti e quelle vicende attraverso linguaggi contemporanei. Durante quest’anno, inoltre, nel segno di Elvira Notari è stato sancito un sodalizio importante tra il film di Ciriaci e ‘Silent Frame Italia’.

Un bilancio dunque decisamente positivo come dimostrano i successi al Cinema Ritrovato di Bologna, al Museo del cinema di Torino e di sale d’essai come il cinema Arlecchino a Milano:

Suonerà strano ma il cinema muto è una realtà in grande fermento e siamo molto contenti di poter dare il nostro contributo.

Elvira Notari Day è un’iniziativa a cura del Teatro Bolivar diretto da Nu’Tracks, in collaborazione con Comitato Nazionale per i 150 anni di Elvira Notari, CSC – Cineteca Nazionale, Parallelo 41 produzioni, Silent Frame, Awen Films, Luce Cinecittà.

Biglietti

10 euro per l’intera giornata

Acquista online su www.etes.it/sale/event/95706/elvira%20notari%20day

Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo 30, Napoli

Per info:

info@teatrobolivar.com

081-5442616 lun – ven 16:30 -19:30

329-2752620

WhatsApp 351-8649902

www.parallelo41produzioni.com