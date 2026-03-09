Elogio delle minoranze

Jorge Luis Borges, spirito aristocratico e ironico, diceva che la democrazia è una superstizione basata sulla statistica.

Aveva ragione.

E insieme aveva torto.

Aveva ragione perché la maggioranza è quantità. È numero. È peso. Non è qualità.

Aveva torto perché, nonostante tutto, la democrazia resta il migliore dei peggiori sistemi possibili. Il meno imperfetto tra quelli che l’uomo è riuscito a costruire per governare la convivenza.

È fragile, contraddittoria, manipolabile – ma è ancora lo spazio in cui una minoranza può emergere senza essere annientata.

Il lievito della storia

La storia non è stata scritta dalle maggioranze. È stata accesa da minoranze incandescenti. Le rivoluzioni culturali, i movimenti letterari, le grandi invenzioni, le svolte spirituali non sono mai nate dal consenso. Sono nate dallo scarto. Dal margine. Dal dissenso creativo.

La minoranza è il lievito. Senza lievito, l’impasto resta massa informe.

Ogni istituzione – come un buon vino – attraversa tre fasi:

1. Una giovinezza spumeggiante e visionaria.

2. Una maturità solida e profonda.

3. Una degenerazione lenta, e inesorabile.

All’inizio c’è il fuoco. Poi la struttura. Poi il potere. Quando l’armonia si spezza, le componenti non vibrano più insieme. L’istituzione nata per liberare diventa amministrazione dell’esistente. Si cristallizza. Si difende. Replica ciò contro cui era sorta.

Nascono sacerdoti del formalismo. Si crea una gerarchia che spesso è un incrocio tra interessi materiali e vantaggi psicologici narcisistici. Il potere non nutre. Produce gusci. Produce ruoli senza anima. Produce morti viventi.

Costruire l’anima

Secondo Gurdjieff, l’anima immortale non è una presenza scontata. Va costruita. È un’opera metodica. Significa togliere le incrostazioni dell’ego, scoperchiare le paure, affrontare il proprio dia-ballo, il “diavolo interiore”.

Anche l’amore è disciplina, formazione! Imparare ad amare davvero, soprattutto all’inizio, significa esporsi ai propri fantasmi, mettersi alla prova, crescere.

Cristo non ha testimoniato banali sentimentalismi, ma l’attraversamento del conflitto interiore. Il superamento del potere, dentro e fuori di noi. L’amore è cura, esercizio, lavoro su sé stessi. Autocoscienza.

Viva le minoranze

Le minoranze sono coloro che accettano di compiere questo lavoro. Donne e uomini che non si adagiano nella statistica. Non cercano il consenso: cercano intensità.

Sono pochi. Sempre pochi.

Ma sono loro che:

• Impediscono alla democrazia di diventare pura aritmetica.

• Impediscono alle istituzioni di diventare musei.

• Cambiano il vino a tavola quando è vecchio e comincia a sapere di stantio.

La maggioranza garantisce stabilità; la minoranza genera trasformazione.

La maggioranza gestisce; la minoranza rischia.

La maggioranza conserva; la minoranza crea.

Ogni volta che un’istituzione dimentica il valore delle sue minoranze critiche, comincia a morire dall’interno. Non è il conflitto a distruggere le comunità. È l’addomesticamento. Quando tutto diventa diplomatico, formale, controllato, rassicurante, significa che la scintilla è stata coperta di cenere.

Il fuoco nascosto e la vita oltre

La vera domanda non è se la maggioranza abbia torto o ragione.

La domanda è: chi custodisce il fuoco?

Se sapremo amare e conoscere qui, saremo vivi anche là. Se siamo vivi qui, lo saremo anche nell’oltre. Se siamo morti qui, lo saremo anche “dopo”, finché l’anima non sarà costruita, plasmata, liberata. Tutto è speculare: ciò che è in alto è come ciò che è in basso.

Come scrive il sommo Dante nella Commedia:

Fatti non foste a viver come bruti

ma per seguir virtute e canoscenza.

Non è un richiamo retorico: è un invito a incarnare consapevolmente la nostra vita, a non piegarci all’inerzia, ma a fare della coscienza, dell’amore e della saggezza il fuoco che guida ogni gesto.

Ne parla anche il Tao Te Ching: ogni organismo, ogni ordine, ogni struttura attraversa fasi di armonia e disarmonia, di vigore e decadenza. Ma finché c’è chi lavora su di sé, chi coltiva l’intelligenza del cuore, chi custodisce la scintilla, lo Spirito trova sempre un varco.

E la vita – quella vera, quella profonda e sempre nuova – continua a scorrere, di qua e di là, in questo mondo e nell’altro.