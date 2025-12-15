Elodie, Bennato, Sannino, Ricciardi e altri per Capodanno a Napoli 2025

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Per il Capodanno 2025-2026 a Napoli sono in programma quattro giornate di musica. Si esibiranno fra gli altri Eugenio Bennato, Andrea Sannino, Serena Brancale, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Elodie.
Claudio Cecchetto guiderà una sfida fra dj sul lungomare, mentre il 1° gennaio 2026 a mezzogiorno in piazza Municipio il concerto ‘That’s Napoli’, diretto da Carlo Morelli.
Il programma completo su www.comune.napoli.it.