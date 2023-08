Elisa Allasia, grinta ed esperienza al servizio dell’Arzano Volley

Riceviamo e pubblichiamo.

Elisa Allasia e Luvo Barattoli Arzano Volley: si rinnova il sodalizio fra la ventunenne palleggiatrice torinese e la società del Presidente Raffaele Piscopo.

Alla sua seconda stagione, Elisa vuole migliorare il rendimento globale della formazione arzanese terminata alle spalle del Melendugno dopo diciannove giornate al comando della classifica del campionato di serie B1 femminile.

Nata il 28 gennaio 2002 si è trovata a vivere la sua prima esperienza nella squadra che più di tutte rappresenta la provincia napoletana nella pallavolo in un momento davvero positivo.

Gli ottimi risultati conseguiti hanno fatto scattare in maniera automatica la voglia di continuare l’avventura insieme.

Cresciuta nel settore giovanile del Pinerolo nel suo passato vanta anche la soddisfazione dell’esordio in serie A2. Ha fatto da seconda a Jennifer Boldini e ha avuto modo di respirare l’aria della grande pallavolo.

Anche con le giovanili vanta numerose affermazioni fra titoli territoriali e regionali, in linea perfetta con la ‘politica’ sportiva dell’Arzano Volley.

Sul ricordo più bello del primo anno ad Arzano Elisa non ha dubbi:

Dal 28 agosto tutti in palestra per il nuovo campionato.

Conclude Elisa Allasia:

Sono molto fiduciosa per questa stagione, non possiamo fare altro che mandare avanti quello che abbiamo cominciato l’anno scorso. Non vedo l’ora.

Oltre alla pallavolo proseguirò anche nei miei studi universitari nel corso di ‘Design e discipline della moda’, che mi consentirà di occuparmi dell’allestimento degli interni.

Quest’anno dovrò fare il tirocinio e sarà una bella esperienza farlo a Napoli.