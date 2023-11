Elezioni RLS AS FO Pordenone: per UGL Salute risultato storico

Il sindacato: ‘La nostra un’onda lunga che non si arresta’

Riceviamo e pubblichiamo.

La UGL Salute ha il suo eletto nelle consultazioni per il Rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza della AS FO di Pordenone.

Il segretario Provinciale di Pordenone della UGL Salute, Giuseppe Perricone, commenta:

L’elezione di Costantino Garbo, che ha raccolto un largo consenso, è un premio al grande lavoro che stiamo svolgendo a sostegno delle istanze degli operatori del territorio.

Il Segretario Nazionale, Gianluca Giuliano, dichiara con soddisfazione: