Elezioni Regionali: affluenza ore 12:00 del 23/11/2025 Comune Napoli

883 sezioni su 883: 8,22% votanti su 762.493
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Elezioni Regionali 2025: affluenza ore 12:00 Comune di Napoli.
Elezioni Regionali 2025 – affluenza domenica ore 12:00, 883 sezioni su 883: 8,22% votanti su 762.493.
Precedenti Elezioni Regionali, affluenza ore 12:00 della domenica:
- Elezioni Regionali 2020: 10,39%, si votava nelle giornate di domenica e lunedì.
Precedenti consultazioni elettorali, affluenza ore 12:00 della domenica:
- Referendum 2025: 7,50%, si votava nelle giornate di domenica e lunedì;
- Elezioni europee 2024: 16,53%, si votava anche nella giornata di sabato;
- Referendum 2022: 2,66%, si votava solo nella giornata di domenica;
- Elezioni Politiche 2022: 11,39%, si votava solo nella giornata di domenica;
- Elezioni Comunali 2021: 10,15, si votava nelle giornate di domenica e lunedì.