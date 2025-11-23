Home Campania Comune di Napoli Elezioni Regionali: affluenza ore 12:00 del 23/11/2025 Comune Napoli

883 sezioni su 883: 8,22% votanti su 762.493

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Elezioni Regionali 2025: affluenza ore 12:00 Comune di Napoli.

Elezioni Regionali 2025 – affluenza domenica ore 12:00, 883 sezioni su 883: 8,22% votanti su 762.493.

 Precedenti Elezioni Regionali, affluenza ore 12:00 della domenica:

  • Elezioni Regionali 2020: 10,39%, si votava nelle giornate di domenica e lunedì.

Precedenti consultazioni elettorali, affluenza ore 12:00 della domenica:

  • Referendum 2025: 7,50%, si votava nelle giornate di domenica e lunedì;
  • Elezioni europee 2024: 16,53%, si votava anche nella giornata di sabato;
  • Referendum 2022: 2,66%, si votava solo nella giornata di domenica;
  • Elezioni Politiche 2022: 11,39%, si votava solo nella giornata di domenica;
  • Elezioni Comunali 2021: 10,15, si votava nelle giornate di domenica e lunedì.
