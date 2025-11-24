Home Campania Comune di Napoli Elezioni Regionali: affluenza definitiva del 24/11/2025 Comune Napoli

Elezioni Regionali: affluenza definitiva del 24/11/2025 Comune Napoli

Elezioni Regionali

883 sezioni su 883: 39,59%, 301.870 votanti su 762.493

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Elezioni Regionali 2025 – affluenza definitiva, 883 sezioni su 883: 39,59%, 301.870 votanti su 762.493.

Precedenti Elezioni Regionali:

  • Elezioni Regionali 2020: 46,10% alla chiusura dei seggi, si votava si votava nelle giornate di domenica e lunedì.

Affluenza precedenti consultazioni:

• Referendum 2025: 33,58% alla chiusura dei seggi, si votava nelle giornate di sabato e di domenica;

• Elezioni Europee 2024: 36.83% alla chiusura dei seggi, si votava nelle giornate di sabato e di domenica;

• Referendum 2022: 8,47% alla chiusura dei seggi, si votava solo nella giornata di domenica;

• Elezioni Politiche 2022: 49,689% alla chiusura dei seggi, si votava solo nella giornata di domenica;

• Elezioni Comunali 2021: 47,17% alla chiusura dei seggi, si votava nelle giornate di domenica e lunedì.

 

