Elezioni Regionali: affluenza definitiva del 24/11/2025 Comune Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Elezioni Regionali 2025 – affluenza definitiva, 883 sezioni su 883: 39,59%, 301.870 votanti su 762.493.
Precedenti Elezioni Regionali:
- Elezioni Regionali 2020: 46,10% alla chiusura dei seggi, si votava si votava nelle giornate di domenica e lunedì.
Affluenza precedenti consultazioni:
• Referendum 2025: 33,58% alla chiusura dei seggi, si votava nelle giornate di sabato e di domenica;
• Elezioni Europee 2024: 36.83% alla chiusura dei seggi, si votava nelle giornate di sabato e di domenica;
• Referendum 2022: 8,47% alla chiusura dei seggi, si votava solo nella giornata di domenica;
• Elezioni Politiche 2022: 49,689% alla chiusura dei seggi, si votava solo nella giornata di domenica;
• Elezioni Comunali 2021: 47,17% alla chiusura dei seggi, si votava nelle giornate di domenica e lunedì.