Elezioni Campania 2025: iscrizione elenco sostituti Presidenti seggio

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
In occasione delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre il Comune di Napoli deve aggiornare gli elenchi degli elettori idonei a ricoprire l’incarico di Presidente di Seggio in via sostitutiva nei casi di mancata presentazione dei Presidenti nominati.
Fino alle ore 12:00 di lunedì 10 novembre sarà possibile presentare nuove domande o aggiornare i dati di quelle già inserite.
Gli elettori interessati alla nomina, in possesso di cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, devono presentare domanda di partecipazione mediante piattaforma informatica, all’indirizzo https://sostituzionepresidentiseggio.comune.napoli.it, previo possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Le persone già iscritte nell’elenco che desiderino modificare i propri dati anagrafici o di contatto o che vogliano cancellarsi potranno farlo accedendo con le proprie credenziali alla stessa piattaforma.
Con le nuove istanze presentate sarà formato un elenco nominativo, in ordine alfabetico, al quale si attingerà fino a raggiungere il numero necessario a coprire tutti i seggi resisi vacanti.
Mercoledì 12 novembre alle 11:00, presso la sede del Servizio verifiche ispettive e di regolarità amministrativa, al II piano di Palazzo San Giacomo, si procederà all’estrazione di una lettera dell’alfabeto che individuerà il nominativo a partire dal quale saranno chiamati gli aspiranti alla eventuale surroga.
Tutti gli interessati potranno assistere all’estrazione.
L’elenco sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale www.comune.napoli.it a partire dal 13 novembre.