Elettromagnetismo: tra mito e realtà – Ep.01

Elettromagnetismo, al via ciclo di interviste sul canale YouTube di ARPA Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

Prende il via la serie di 8 puntate con lo scopo di informare scientificamente sul tema. In questo episodio si parte dall’inquadramento generale del tema. Anche se invisibili all’occhio umano, le onde elettromagnetiche sono ovunque intorno a noi.

ARPA Lombardia svolge un ruolo chiave nella loro misurazione e nel monitoraggio dell’ambiente. Siamo andati al Dipartimento di Milano per incontrare Giuseppe Gianforma, responsabile dell’unità organizzativa Agenti Fisici, per fare chiarezza e scoprire alcune curiosità.

Intervista all’esperto di ARPA Lombardia

Non ci sono solo quelle del mare.

Anche se invisibili all’occhio umano esistono onde che sono ovunque: parliamo di elementi che formano i campi elettromagnetici.

Nella loro rilevazione e misurazione gioca un ruolo fondamentale Arpa Lombardia, tanto che l’Agenzia ha un’apposita struttura in ogni dipartimento che si occupa di questo tema.

Siamo andati al dipartimento di Milano per intervistare Giuseppe Gianforma, responsabile della unità organizzativa Agenti Fisici, quindi per chiarire alcuni aspetti e scoprire diverse curiosità.

Che cos’è l’elettromagnetismo e perché è così importante nella vita quotidiana?

L’elettromagnetismo è un ramo della Fisica che studia le interazioni tra le cariche elettriche e i campi elettromagnetici, governate da una delle quattro forze fondamentali che è la forza elettromagnetica.

È importante nella vita, perché siamo immersi nei campi elettromagnetici sia naturali che artificiali presenti in una società moderna e tecnologicamente avanzata come la nostra.

Onde, campi, qual è la differenza?

La differenza è abbastanza netta. Il campo elettrico, magnetico o elettromagnetico è una regione di spazio, dove agisce una forza sulle cariche elettriche. Quando si parla di campo si parla sostanzialmente di questa regione, che resta confinata nelle vicinanze della sorgente.

Quando invece questi campi incominciano a variare di intensità, quindi oscillano, si crea un’onda elettromagnetica, ovvero il campo elettromagnetico si propaga nello spazio trasportando energia lontano dalla sorgente.

La sorgente può essere ad esempio una calamita: se immobile, intorno a lei si crea un campo magnetico, se fatta ruotare velocemente il campo magnetico varia nel tempo generando un campo elettrico che a sua volta genera un campo magnetico e così via.

In tal modo di forma un’onda elettromagnetica che si allontana dalla calamita propagandosi nello spazio.

Oggi l’attenzione principalmente è sulla telefonia mobile, ma le sorgenti sono molte

Si, è sulla telefonia mobile perché è la tecnologia che ha avuto più sviluppo negli ultimi decenni.

In realtà ci sono molte altre sorgenti nella nostra vita. Penso per esempio alla distribuzione dell’energia elettrica, quindi ai tralicci dell’alta tensione, che noi abbiamo ormai da molto tempo sotto gli occhi.

Però sono anche loro fonti di esposizione a campi magnetici. E, ci sono gli elettrodomestici, per esempio, che creano anche quelli dei campi elettromagnetici: li abbiamo in casa e vicino agli ambienti della nostra vita.