Elettromagnetismo e il compito di ARPA Lombardia – Ep. 02

Elettromagnetismo, la seconda interviste sul canale YouTube di ARPA Lombardia

È online sul canale YouTube di ARPA Lombardia la seconda intervista dedicata al tema dell’elettromagnetismo, un nuovo capitolo della serie in otto puntate che affronta il tema dalle basi scientifiche fino alle fake news più diffuse.

In questo episodio parliamo del ruolo di ARPA Lombardia nelle misurazioni dei campi elettromagnetici e delle attività di controllo svolte sul territorio regionale.

A spiegarlo è Giuseppe Gianforma, responsabile dell’Unità Organizzativa Agenti Fisici, che racconta come l’Agenzia verifica il rispetto dei limiti di esposizione negli ambienti di vita, come abitazioni, scuole e ospedali.

L’intervista approfondisce anche come vengono effettuate le misure su antenne e linee ad alta tensione e in che modo cittadini e comuni possono richiedere controlli gratuiti.

Si parla inoltre del ruolo di ARPA nei pareri preventivi per l’installazione o la modifica delle antenne, un passaggio fondamentale per garantire il rispetto della normativa vigente.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di informazione e divulgazione istituzionale di ARPA Lombardia, con l’obiettivo di offrire contenuti chiari, accessibili e scientificamente rigorosi su un tema spesso oggetto di timori e disinformazione.

Intervista all’esperto di ARPA Lombardia

Nel campo dell’elettromagnetismo nella nostra regione spetta ad Arpa Lombardia effettuare le misurazioni.

Ma qual è quindi il compito dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della nostra regione?

Giuseppe Gianforma, responsabile della unità organizzativa Agenti Fisici, spiega:

ARPA Lombardia ha un compito di legge ben preciso, deve verificare che negli ambienti di vita, cioè nelle abitazioni, nelle scuole, negli ospedali, ci sia rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione. Quindi interviene ed esegue misure con una strumentazione ad hoc per fare queste verifiche. Le misure vengono fatte sia sui campi generati dalle antenne e sia sui campi generati dalle linee ad alta tensione.

Come viene coinvolta ARPA Lombardia?