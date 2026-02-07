Eleonora Guidi, Manetti: ‘Memoria che diventa impegno’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

‘Camminiamo insieme in ricordo di Eleonora’ è l’iniziativa promossa dai Comuni di Rufina, Pelago e Pontassieve nel primo anniversario della morte di Eleonora Guidi per ribadire l’impegno contro ogni forma di violenza di genere.

Nell’occasione a Montebonello, Comune di Pontassieve, stamani è stata inaugurata una panchina rossa e piantumato un albero in ricordo di Eleonora, alla presenza dei suoi familiari.

Cristina Manetti, Assessore alle Pari opportunità della Regione Toscana, dichiara:

Questa iniziativa rappresenta un momento di memoria, ma anche un gesto concreto di vicinanza alla famiglia di Eleonora.

Noi gli diciamo che non è sola, che la loro perdita è condivisa dalla comunità e dalle istituzioni.

La Toscana è da sempre in prima fila nella lotta contro la violenza sulle donne: dai servizi territoriali agli sportelli di supporto, dai percorsi di protezione alle campagne di sensibilizzazione, il nostro obiettivo è costruire una cultura del rispetto e della prevenzione.

Ricordare Eleonora significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno.

La panchina rossa, l’albero e la camminata sono gesti simbolici, ma con un significato profondo: fare memoria, trasmettere il messaggio che la violenza non può e non deve essere mai ignorata, e che la Regione Toscana è vicina alla famiglia e alla comunità in questo percorso di consapevolezza e di cambiamento.