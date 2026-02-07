Eleonora Guidi, Manetti: ‘Memoria che diventa impegno’

L’iniziativa promossa dai Comuni di Rufina (FI), Pelago (FI) e Pontassieve (FI)
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
‘Camminiamo insieme in ricordo di Eleonora’ è l’iniziativa promossa dai Comuni di Rufina, Pelago e Pontassieve nel primo anniversario della morte di Eleonora Guidi per ribadire l’impegno contro ogni forma di violenza di genere.
Nell’occasione a Montebonello, Comune di Pontassieve, stamani è stata inaugurata una panchina rossa e piantumato un albero in ricordo di Eleonora, alla presenza dei suoi familiari.
Cristina Manetti, Assessore alle Pari opportunità della Regione Toscana, dichiara:
Questa iniziativa rappresenta un momento di memoria, ma anche un gesto concreto di vicinanza alla famiglia di Eleonora.
Noi gli diciamo che non è sola, che la loro perdita è condivisa dalla comunità e dalle istituzioni.
La Toscana è da sempre in prima fila nella lotta contro la violenza sulle donne: dai servizi territoriali agli sportelli di supporto, dai percorsi di protezione alle campagne di sensibilizzazione, il nostro obiettivo è costruire una cultura del rispetto e della prevenzione.
Ricordare Eleonora significa rinnovare ogni giorno il nostro impegno.
La panchina rossa, l’albero e la camminata sono gesti simbolici, ma con un significato profondo: fare memoria, trasmettere il messaggio che la violenza non può e non deve essere mai ignorata, e che la Regione Toscana è vicina alla famiglia e alla comunità in questo percorso di consapevolezza e di cambiamento.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai Sindaci di Rufina, Pelago e Pontassieve per l’organizzazione dell’iniziativa, che rappresenta
conclude Manetti
un momento di riflessione pubblica, ma anche un segnale di coesione e di responsabilità condivisa nella lotta alla violenza contro le donne.