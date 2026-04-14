‘Eleonora Duse’ a Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre

In scena a L’Aquila il 17 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18:00, la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre a L’Aquila è lieta di presentare il monologo ‘Eleonora Duse: nel silenzio, l’anima’ di Sara Morante.

Sara Morante porta in scena un momento profondamente introspettivo della vita dell’attrice: è la sera del 5 maggio 1921, quando, dopo aver dato l’addio al teatro nel 1909, Eleonora Duse torna sul palcoscenico.

Al rientro, sola con se stessa, richiama in sé il percorso tra la propria infanzia e il momento presente, tra mestiere e spirito, tra il proprio desiderio di vivere e il destino di artista.

Ci trascina così in un viaggio nell’arte, nel dolore, nell’amore, nella sua disperata passione per la vita e per la natura, anche attraverso le parole di Gabriele d’Annunzio; ci mostra la sua natura di essere umano contraddittorio e cangiante, affermando implicitamente il suo diritto all’impermanenza, all’indefinitezza, al mistero, e, così facendo, ci ricorda del nostro stesso diritto.

Come scrive Anna Sica, Professore ordinario di Discipline dello spettacolo, Università degli Studi di Palermo:

Negli anni, Sara Morante ha intrecciato l’illusione di verità e vita, il confine che si riesce a far emergere dalle prove, dalle lettere, dai testi, da quello che ci è rimasto di documentazione e della quotidianità di Eleonora Duse, la grande tragica, che però è sempre filtrato dalla esperienza della scena. L’arte è sempre stata per me un rifugio – la mia unica consolazione: la sola.

Eleonora Duse

Con passione e precisione, Sara Morante ha raccolto e selezionato i materiali, levigandoli come pietre, per costruire un’opera d’arte e di poesia unica.

Sono momenti di contesti sentimentali dell’attrice, forse veri, forse no: buio, luce, fuoco, silenzio.

Dove tende l’ago della bilancia nel racconto di questi frammenti? Dove c’è più Eleonora, e dove Eleonora invece è sempre e soltanto la Divina Duse, e quanto di Eleonora c’è, nella Divina Duse: questo è Nel silenzio, l’anima di Sara Morante.

Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e morta a Pittsburgh il 21 aprile 1924, è stata la più celebrata attrice italiana della storia e nel mondo. La sua recitazione raffinata, innovativa e geniale ha segnato una svolta rivoluzionaria nell’arte e viene considerata la prima recitazione moderna.

Nelle sue tournée Eleonora Duse affascinò il pubblico e la critica teatrale dell’Europa, del Nord e del Sud America, pur recitando esclusivamente in italiano. Anton Čechov affermò che gli era sembrato di capire ogni parola nel vederla recitare nonostante non conoscesse la lingua.

Nel gennaio 1909 Eleonora Duse lasciò le scene, per ritornarvi nel maggio del 1921, a Torino, in un’Italia appena uscita dalla guerra. Costretta a imbarcarsi in un’ennesima, serrata tournée negli Stati Uniti, si ammalò e morì a Pittsburgh nel 1924. Riposa ad Asolo, secondo il suo desiderio.

I più profondi legami sentimentali di Eleonora Duse furono al contempo connubi intellettuale-artistici: da quello con Arrigo Boito, rimasto a lungo segreto, a quello recentemente emerso con il pittore Aleksandr Volkov, al celeberrimo legame con Gabriele d’Annunzio.

Da più di un secolo la figura di Eleonora Duse continua a ispirare generazioni di artisti di ogni percorso, al di là di ogni confine geografico: è il potere affascinante e persistente di quello che Hugo von Hofmannstahl definì come

il mistero della sua irripetibile arte.

Sara Morante

‘Eleonora Duse: nel silenzio, l’anima’

Testo, interpretazione e regia di Sara Morante

17 aprile 2026 ore 18.00 – Ingresso libero

Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre

Corso Vittorio Emanuele II, 23

L’Aquila (AQ)

www.fondazionedemarchis.it