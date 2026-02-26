‘Elegia/Vivaldi Umane Passioni’ al Teatro Nuovo

In scena a Napoli il 28 febbraio e il 1° marzo

Il desiderio di raccontare l’essere umano nel suo attraversare il presente, con le sue vertigini, le sue memorie e le sue passioni è il filo sottile che unisce le due creazioni ‘Elegia/Vivaldi Umane Passioni’, che MM Contemporary Dance Company porterà in scena da sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19:00, in replica domenica 1° marzo, ore 18:30, al Teatro Nuovo di Napoli.

La compagine coreutica, guidata da Michele Merola, presenta un dittico che mette in dialogo due sguardi diversi ma complementari: ‘Elegia’ di Enrico Morelli, in coproduzione con il Teatro Comunale di Modena, e ‘Vivaldi Umane Passioni’ dello stesso Merola, con il Teatro Ristori di Verona, entrambe interpretate dalla MM Contemporary Dance Company, compagnia tra le più riconosciute nel panorama coreografico italiano.

Il progetto è un invito a osservare, a farsi toccare dalla delicatezza della cura e dalla forza delle passioni, a riconoscere nella danza uno specchio del presente.

La compagnia conferma così la sua capacità di parlare a un pubblico ampio senza rinunciare a scelte estetiche coraggiose e a una scrittura coreografica contemporanea e raffinata

In ‘Elegia’, Enrico Morelli affronta il tema dello smarrimento contemporaneo attraverso una scrittura coreografica che alterna caos e quiete, tensione e abbandono.

I danzatori sono figure in cerca di una direzione possibile, immerse in un tempo che disorienta e costringe a ripensare la propria identità.

Il lavoro si sviluppa come un viaggio onirico tra memorie, relazioni perdute e immagini interiori, sostenuto dalle parole tratte dalle poesie di Mariangela Gualtieri, che amplificano il tema della cura e dell’attenzione verso l’altro.

Con ‘Vivaldi Umane Passioni’, Michele Merola prosegue la sua ricerca sul rapporto tra musica e movimento, scegliendo alcuni dei più celebri concerti per violino di Antonio Vivaldi – ‘La Follia’, ‘L’Inquietudine’, ‘L’Estro Armonico’, ‘Il Favorito’ – come struttura emotiva e drammaturgica.

La coreografia, ispirata anche ai dipinti di Marc Chagall, esplora le passioni umane in un dialogo serrato tra corpi e partitura, in un gioco di inseguimenti, contrasti e sovrapposizioni che restituisce la vitalità e la complessità dell’esperienza emotiva.

‘Elegia/Vivaldi Umane Passioni’ offrirà al pubblico un’esperienza articolata e coinvolgente, capace di interrogare il presente attraverso la forza evocativa della danza, e di restituire, nel dialogo tra musica e movimento, un’immagine complessa e vibrante dell’umano.

Teatro Nuovo Napoli

Via Montecalvario, 16

Info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it