Elba, il Centro per l’Impiego di Portoferraio avrà una nuova casa

L’Assessore Nardini ha presentato l’acquisto del nuovo immobile dove si trasferiranno i servizi regionali per le politiche attive del lavoro nel centro principale dell’isola

Il Centro per l’Impiego di Portoferraio avrà una nuova casa.

Presto si trasferirà in via Calata Italia 26, dove la Regione Toscana lo scorso 11 luglio ha acquistato dalla Provincia di Livorno per 700mila euro un’unità immobiliare ampia 335 metri quadrati.

Quello dell’Isola d’Elba è uno degli investimenti più importanti del piano regionale di potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego che stiamo portando avanti con ARTI, l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, sin dall’insediamento dell’attuale Giunta.

Lo ha spiegato questa mattina l’Assessore alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini, nel corso di una conferenza stampa presso il Municipio di Portoferraio assieme al Sindaco Tiziano Nocentini e al Vicesindaco Claudio De Santi.

L’Assessore ha osservato:

Il nostro impegno è quello di garantire le stesse opportunità in termini di servizi a chi vive, studia e lavora in ogni area della Toscana. La nostra regione cresce se cresce tutta, non ci possono essere territori, cittadine e cittadini di serie A e di serie B. Ecco perché abbiamo fatto convintamente questa scelta rispetto al territorio elbano. L’importanza della giornata odierna per quanto riguarda i servizi pubblici per l’impiego che, lo voglio ricordare, erogano servizi gratuiti a favore di imprese, cittadine e cittadini in cerca di occupazione, o che hanno bisogno di percorsi formativi per aggiornare le proprie competenze o riqualificarsi, favorendo un migliore incontro domanda – offerta di lavoro e contrastando quindi il fenomeno del mismatch, il disallineamento. Oggi, infatti, non solo diamo notizia dell’impegno di Regione Toscana per il nuovo Centro per l’Impegno di Portoferraio, ma è prevista anche una tappa successiva a Marciana Marina dove inaugureremo lo sportello territoriale per l’area occidentale realizzato nell’ambito di GOL, il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal PNRR.

Il Presidente Eugenio Giani ha fatto sapere:

Oggi è una bella giornata per la Toscana diffusa. Rafforziamo i servizi per l’impiego all’Elba con un impegno rilevante. Per essere efficaci i servizi pubblici, e a maggior ragione quelli per il lavoro, devono essere vicini ai cittadini e su questa direzione proseguiremo nell’attuazione del nostro piano regionale di rafforzamento della rete territoriale di ARTI.

La nuova sede del CPI, in cui opereranno dirigenti, funzionarie e funzionari di ARTI, consentirà di superare la scarsa funzionalità di quella attuale ed eliminerà i canoni di locazione.

Inoltre, è collocata in una zona più facilmente raggiungibile: a ridosso del porto e prossima al principale snodo di mezzi pubblici e autobus a servizio di tutta l’isola. L’unità immobiliare è posta al piano secondo ed è dotata di ascensore, è composta da 7 ampi vani destinati ad uffici, 1 sala riunioni/corsi, 2 spazi per archivi, un ingresso con adiacente locale per l’accoglienza del pubblico, uno spazio portineria al piano terra.

Nelle giro di pochi giorni partiranno i lavori di adeguamento e l’agenzia regionale conta di avviare le attività nella nuova sede entro la fine del 2025. Fino a quel momento, resterà aperta e pienamente funzionante la sede attuale di via Manzoni.

In conferenza stampa, l’Assessore Nardini, ringraziando il Sindaco e la Giunta di Portoferraio, la provincia di Livorno e il personale di ARTI, ha concluso:

Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Questo impegno deve essere ancora maggiore in un territorio come quello elbano, dove alle questioni e alle criticità che caratterizzano oggi il mondo del lavoro si sommano quelle di un territorio insulare caratterizzato dalla stagionalità.

Il Sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini ha detto:

Siamo di fronte ad un investimento davvero importante da parte della Regione Toscana, e vorremmo esprimere a nome del territorio la nostra gratitudine. L’apertura di questa nuova sede del Centro per l’Impiego, in un luogo che vive di stagionalità dal punto di vista lavorativo, darà un punto di riferimento davvero importante per tutta l’isola.

In occasione della conferenza stampa, ha fatto giungere il proprio messaggio di soddisfazione il Consigliere della Provincia di Livorno Andrea Solforetti.

