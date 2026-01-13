‘Eichmann – Dove inizia la notte’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 16 al 18 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

In scena al Teatro Trastevere di Roma dal 16 al 18 gennaio 2026 ‘Eichmann – Dove inizia la notte’, di Stefano Massini, regia di Monica Falconi, con Alessandro Giova e Laura Garofoli, produzione Associazione Palcoscenici Produzioni Teatrali.

‘Eichmann – Dove inizia la notte’ non è uno spettacolo sull’Olocausto, ma sul concetto universale e tragicamente ricorrente di crimine contro l’umanità. Attraverso la figura di Adolf Eichmann, il testo scava nel cuore del male come meccanismo umano, storico e politico, che non appartiene a un’epoca né a un popolo specifico.

Lo spettacolo mette in relazione i genocidi del passato con quelli che ancora oggi avvengono sotto gli occhi del mondo, interrogando lo spettatore su una verità scomoda: la storia non procede per fratture definitive, ma per ricorsi, per ripetizioni, per ritorni del medesimo orrore in forme diverse. In scena emerge con forza l’dea che chi nasce vittima possa diventare carnefice, che il confine tra innocenza e responsabilità non è mai netto e che il male non è prerogativa di pochi, ma una possibilità che riguarda chiunque.

cit.

Eichmann non viene rappresentato come un mostro, ma come un uomo normale, inserito in un sistema che legittima l’orrore e lo trasforma in procedura, in dovere, in lavoro. La regia costruisce un confronto serrato tra passato e presente, ponendo una domanda centrale: dove inizia davvero la notte dell’umanità?

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero: 13,00

ridotto: 10,00

prevista tessera associativa

Orario spettacoli:

giorni feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Prenotazioni:

06-5814004 – 328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/