EIC approva equilibri bilancio previsione e si prepara a crisi idrica

Mascolo: ‘Gestione virtuosa, ora al lavoro per intercettare risorse e ridurre impatto’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2025/2027, in attuazione dell’art. 175, comma 8, e dell’art. 193, comma 2, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

La verifica ha riguardato tutte le voci di entrata e di uscita, inclusi fondo di riserva e fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio.

Le variazioni approvate sono state predisposte sulla base delle richieste dei dirigenti responsabili e assicurano la permanenza degli equilibri di bilancio.

Dalla ricognizione non emergono debiti fuori bilancio e il bilancio risulta in equilibrio sia nella parte corrente che in conto capitale. L’EIC prevede di chiudere l’esercizio 2025 in pareggio, senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente, Luca Mascolo, commenta: