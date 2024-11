‘Eh – Oh in marcia per la pace’: la guerra raccontata ai bambini

Spettacolo teatrale con tanti gesti e solo due sillabe in scena il 15 e 16 novembre al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (LE)

Come raccontare la guerra ai bambini in un momento in cui la nostra quotidianità è invasa da immagini drammatiche? La compagnia IAC lo fa senza parole, perché davanti a certi orrori non si può che restare in silenzio.

‘Eh – Oh, in marcia per la pace’ è l’ultima produzione del gruppo materano e va in scena in anteprima a Spongano (LE), al Centro di Aggregazione Giovanile, venerdì 15 e sabato 16 novembre alle ore 18:30 per la stagione teatrale Fuochi Comuni a cura di Ultimi Fuochi Teatro.

Lo spettacolo si ispira liberamente a ‘La crociata dei bambini’ di Bertolt Brecht ed è dedicato a tutte le bambine e tutti i bambini che vivono in luoghi di guerra.

La storia inizia con un incontro inaspettato: un soldato, risvegliatosi dopo un bombardamento sotto polvere e macerie, si imbatte in una ragazzina anch’essa scampata alle bombe.

Ad un certo punto una piccola radio annuncia che un gruppo di ragazzine e ragazzini, provenienti da tanti luoghi della terra, hanno dato vita ad una marcia per la pace per fuggire dalle guerre.

A questo punto l’obiettivo è unirsi a loro. Il soldato accompagnerà la ragazzina in questa ricerca, e scoprirà poi che la sua

missione finale era proprio questa.

I registi Andrea Santantonio e Nadia Casamassima raccontano:

Abbiamo cercato uno stile narrativo che in modo leggero potesse raccontare un tema così forte. Le immagini orribili delle guerre invadono già la quotidianità di piccoli e grandi, per questo motivo abbiamo voluto raccontare una piccola storia dentro il dramma, una parentesi di amicizia improbabile che si rivelerà essere di vitale importanza.

La narrazione è condotta solo attraverso azioni, gesti, e gli unici due suoni emessi dai protagonisti, a cui danno vita in scena Andrea Santantonio e Barbara Scarciolla, sono ‘eh – oh’. Ad accompagnare la visione, l’utilizzo di video – scenografie.

Lo spettacolo ‘Eh – Oh, in marcia per la pace’ rientra nella stagione teatrale Fuochi comuni organizzata a Spongano da Ultimi Fuochi Teatro con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di Spongano e dall’Unione dei Comuni Terre a Levante.

Venerdì 15 e sabato 16 novembre – ore 18:30

Centro di Aggregazione Giovanile

via Pio XII

Spongano (LE)

‘Eh – Oh, in marcia per la pace’

con Barbara Scarciolla e Andrea Santantonio

Regia Andrea Santantonio, Nadia Casamassima

adattamento drammaturgico Andrea Santantonio

video scenografie Michela Rondinone

produzione IAC – centro arti integrate

Età consigliata: dai 5 anni

IAC – Centro Arti Integrate si occupa di promozione e produzione teatrale. Nasce nel

2010 a Matera in una strada al confine tra la città antica e quella nuova, dal desiderio del teatro, della possibilità di incontro, ascolto e sguardo che il teatro crea.

Biglietteria online

https://www.diyticket.it/events/teatro/20624/he-oh-in-marcia-per-la-pace

Prenotazione:

tel. 3881271999

infoultimifuochi@gmail.com