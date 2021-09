Egitto: ConCreative presenta i nuovi progetti

Al via 20 progetti per un costo di 250 miliardi di sterline egiziane

La compagnia egiziana di ingegneria ConCreative Consultancy ha annunciato che, dal suo lancio nel 2014, è stata in grado di completare più di 200 progetti in 13 tra Paesi arabi e islamici come Egitto, Sultanato dell’Oman, Qatar, Austria, Libia, Kenya, Arabia Saudita, Bahrain, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti.

Ha anche lavorato con più di 150 clienti delle più grandi aziende, fabbriche e sviluppatori immobiliari in Egitto e all’estero con un costo di investimento a beneficio di altri stimato in 950 miliardi di sterline egiziane fino a dicembre 2020.

La società è stata in grado di espandersi e aprire filiali in Arabia Saudita e Austria e punta ad espandersi in Africa ed Europa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ConCreative Consultancy, Ihab Dabouh, ha spiegato che l’azienda opera come consulente integrato, facendo riferimento all’esperienza maturata in vari campi, in particolare la pianificazione urbana sostenibile, che comprende studi di fattibilità economica, valutazioni site-specific, impatto ambientale e sociale, valutazioni di base delle risorse e studi sul risparmio energetico.

Il Business Development Manager di ConCreative Consultancy, Bahaa Wagdy, ha aggiunto che l’azienda sta attualmente lavorando a 20 progetti in diverse regioni e governatorati con un costo di investimento di 250 miliardi di sterline egiziane e sta studiando offerte per 12 progetti tra progettazione, consulenza ingegneristica integrata e supervisione all’implementazione e Project Management, nella capitale amministrativa, Sharm El Sheikh, New Cairo, 6 ottobre e la costa nord egiziana.

Wagdy ha affermato che parallelamente ai progetti già esistenti che sono allo studio, stanno ristrutturando l’azienda in linea con le ultime tecnologie internazionali, oltre a sviluppare una strategia aziendale a lungo termine che le consentirà di raggiungere l’espansione nel settore della consulenza ingegneristica.

Wagdy ha annunciato il completamento di oltre il 70% del progetto Azar Compound “1” nel quinto insediamento, che è il primo progetto immobiliare intrapreso dalla società Ready Group specializzata nel campo dei cosmetici, spiegando che è stato costruito su un terreno di 25 ettari e si trova su una superficie compresa tra i 439 mq e i 494 mq.

Wagdy ha presentato un elenco dei nomi di progetti governativi che sono stati progettati o supervisionati e gestiti da ConCreative, in particolare l’Agenzia spaziale egiziana, le aule dell’Università di Mansoura, il monumento del Canale di Suez, il Sindacato degli ingegneri, Kafr la filiale di El-Sheikh e il Syndicate of Engineers, la filiale di Minya, l’ombrello principale della stazione Metro Adly Mansour per l’Orascom e l’Arab Contractors Alliance, la Central Auditing Organization, il King Abdulaziz Air Airport nel Regno dell’Arabia Saudita e il Palazzo del governo “Riyada” a Medina – Riyadh, oltre a molte ambasciate e edifici diplomatici.

Per quanto riguarda i progetti turistici, sono rappresentati nel Marina Lodge Hotel situato a Ras Ghareb per Al Kharafi Company, Al Shablan Hotel a Dammam e Dumat Al Jandal Resort ad Al Jawf in Arabia Saudita, Manazel Resort ad Ain Sokhna, Le Passage Hotel a Cairo, e Sera Hotel a Nabq Bay a Sharm El Sheikh.